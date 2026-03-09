Menu Rechercher
Commenter
Ligue des Champions

LdC, PSG : 2000 supporters de Chelsea attendus au Parc des Princes

Par Allan Brevi
1 min.
Enzo Fernandez et Estevao Willian @Maxppp

Pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea, prévu mercredi soir au Parc des Princes, environ 2 000 supporters anglais sont attendus dans l’enceinte parisienne selon L’Équipe. Si la rencontre ne soulève pas d’inquiétude particulière chez les forces de l’ordre — aucun antécédent récent de violences entre les deux clubs —, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) reste prudente. La rencontre a été classée 3 sur 5 sur l’échelle de vigilance, en raison notamment de la compétition et du flux de supporters anglais présents à Paris.

La suite après cette publicité

Même si aucun incident direct n’est attendu, les autorités restent attentives à la possible présence de fans supplémentaires sans billet, susceptibles de croiser des supporters parisiens dans la capitale. La vigilance est renforcée après des épisodes récents, comme la bagarre survenue dans un bar de Pigalle l’an dernier entre fans du PSG et d’Aston Villa, ou encore l’altercation entre deux groupes du Collectif Ultras Paris il y a quelques semaines. Les forces de l’ordre entendent donc prévenir tout débordement et garantir le bon déroulement de ce choc européen.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue des Champions
PSG
Chelsea

En savoir plus sur

Ligue des Champions Ligue des Champions UEFA
PSG Logo Paris Saint-Germain
Chelsea Logo Chelsea FC
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier