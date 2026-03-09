LdC, PSG : 2000 supporters de Chelsea attendus au Parc des Princes

Pour le huitième de finale aller de Ligue des Champions entre le PSG et Chelsea, prévu mercredi soir au Parc des Princes, environ 2 000 supporters anglais sont attendus dans l’enceinte parisienne selon L’Équipe. Si la rencontre ne soulève pas d’inquiétude particulière chez les forces de l’ordre — aucun antécédent récent de violences entre les deux clubs —, la Direction nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH) reste prudente. La rencontre a été classée 3 sur 5 sur l’échelle de vigilance, en raison notamment de la compétition et du flux de supporters anglais présents à Paris.

Même si aucun incident direct n’est attendu, les autorités restent attentives à la possible présence de fans supplémentaires sans billet, susceptibles de croiser des supporters parisiens dans la capitale. La vigilance est renforcée après des épisodes récents, comme la bagarre survenue dans un bar de Pigalle l’an dernier entre fans du PSG et d’Aston Villa, ou encore l’altercation entre deux groupes du Collectif Ultras Paris il y a quelques semaines. Les forces de l’ordre entendent donc prévenir tout débordement et garantir le bon déroulement de ce choc européen.