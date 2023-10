Monaco : la pépite Maghnes Akliouche fait sensation après son match face à l’OM

La suite après cette publicité

C’est ce qu’on appelle saisir sa chance. Avec les blessures de Minamino, Ben Seghir, Edan Diop, Breel Embolo et surtout la suspension de Golovin face à l’OM, l’AS Monaco apparaissait décimée offensivement pour ce choc de Ligue 1. Mais c’était sans compter sur la jeunesse monégasque et son centre de formation. Car le club de la principauté l’a prouvé depuis très longtemps, il est capable de sortir régulièrement des pépites de son chapeau quand il en a besoin. Ce samedi soir, c’est la pépite Maghnès Akliouche qui a confirmé qu’il était bien un joueur différent. Du haut de ses 21 ans, le milieu offensif monégasque a pris une belle revanche après avoir très peu joué la saison dernière.

Auteur d’une performance XXL face aux Marseillais, Akliouche a terminé la rencontre avec un doublé et une passe décisive, étant ainsi impliqué dans tous les buts de son équipe. Mais au-delà des statistiques, c’est surtout sa prestation globale qui a été excellente. Redoutable techniquement, il a été un véritable poison pour la défense marseillaise, notamment entre les lignes. Constamment placé dans le dos des défenseurs, il a fait une preuve d’une justesse assez bluffante pour son âge et surtout pour sa première titularisation. Car depuis le début de saison, le natif de Tremblay-en-France n’avait pu se contenter que de quelques petites minutes (5 vs Clermont avec un but, 11 contre Strasbourg, 5 contre Lens et 24 face à Lorient).

À lire

OM : rien ne va plus pour Chancel Mbemba

Une titularisation rentabilisée

Pour sa première titularisation de la saison, Maghnès Akliouche a donc marqué des points auprès de Adi Hutter, son coach. «Il a déjà mis trois buts cette saison. Il a fait un match fantastique, mais Golovin était suspendu et Minamino forfait de dernière minute. Maghnès s’entraîne de manière fantastique depuis plusieurs semaines et il a mérité sa chance dans le onze. Je suis heureux de son doublé et qu’il soit impliqué dans le troisième. Il aurait même pu marquer un triplé. Ce n’est pas facile pour moi, j’ai beaucoup de joueurs qui postulent pour une place dans le onze», a confié le technicien allemand après la rencontre. De quoi donner de la confiance à un jeune qui n’entrait pas dans les plans de Philippe Clement la saison dernière.

La suite après cette publicité

Le technicien belge ne semblait pas compter sur le jeune qui n’avait disputé que 11 matches (401 minutes de jeu seulement). Surtout, le joueur était en pleine négociation d’une prolongation avec l’AS Monaco pendant toute la saison. Et cela n’a finalement abouti que début mai avec un nouveau contrat jusqu’en 2026. Ce qui pourrait aussi expliquer cette mise à l’écart. Mais cela semble désormais être un passé lointain. Désormais, Maghnès Akliouche a prouvé qu’il avait son mot à dire malgré le secteur offensif XXL de Monaco. Et le principal intéressé espère également pouvoir intégrer l’équipe de France Espoirs dans un futur proche. «Je fais mon boulot, j’essaye de jouer au football. Si je suis appelé, tant mieux, en tout cas, je me tiens prêt», a-t-il confié au micro de Téléfoot. Et Thierry Henry a forcément dû apprécier ce qu’il a vu ce samedi soir…