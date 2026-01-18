Menu Rechercher
Liga : l’Atlético l’emporte face à Alavés

Atlético 1-0 Alavés

Dans le cadre de la 20e journée de Liga, l’Atlético Madrid recevait Alavés, une équipe qui réussit peu aux Colchoneros ces derniers mois (1 victoire sur les 4 dernières confrontations).

Atlético 1 48' A. Sørloth Alavés 0

Les hommes de Diego Simeone ont trouvé leur salut en la personne d’Alexander Sorloth, auteur de son 6e but de la saison en Liga sur un service de Pablo Barrios (1-0, 48e). Ce succès permet aux Madrilènes de faire fructifier leur capital points. Avec 41 unités, ils reviennent à hauteur de Villarreal, 3e. Alavés est 18e.

