L'énorme coup de gueule de Pep Guardiola, le Real Madrid déjà en pleine polémique sur l'arbitrage

Pep Guardiola en furie contre le calendrier surchargé

De l'autre côté de la Manche, la Une du Daily Star revient sur l'énorme coup de gueule poussé par Pep Guardiola ! Alors que Manchester City affronte Leicester ce dimanche en Premier League, l'entraîneur espagnol n’apprécie pas l’enchaînement des rencontres. Le tabloïd estime carrément que le football part en «burnout» et que l'entraîneur catalan est dans une véritable fureur ! « La réalité est ce qu’elle est. Ce n’est pas seulement Manchester City, ce sont tous les clubs et tous les pays. Personne ne se soucie des joueurs, a commencé par expliquer Guardiola. Les joueurs ont eu une pré-saison de deux semaines et maintenant ils doivent jouer tous les trois jours pendant 11 mois. Ce ne sont pas des machines.» Une déclaration qui fait aussi la Une du Daily Express qui reprend justement cette phrase : «Les joueurs ne sont pas des machines !». Une coup de gueule qui ne passe pas inaperçu dans le Royaume de sa Majesté mais qui a le mérite d'être clair.

La VAR et le Real Madrid font les gros titres en Espagne

Hier soir, le Real Madrid affrontait le Betis dans le cadre de la 3e journée de Liga. Malmenés, les Merengues peuvent dire merci à la VAR. En effet, l'assistance vidéo à l'arbitrage est intervenue sur les trois buts du Real ! Ce qui fait dire au quotidien Marca que «la VAR remet Madrid sur les rails.» «Le champion remporte sa première victoire (3-2) dans un match qu'un bon Betis lui a rendu très difficile», indique le journal. Même son de cloche en Une de AS : «Le but revient, la VAR aussi !» Et encore une fois, c'est Sergio Ramos qui a endossé le rôle de sauveur en transformant un penalty détecté par l'arbitrage vidéo. La saison commence à peine que le Real fait déjà parler de lui avec des décisions arbitrales en sa faveur.

L'Inter frappe déjà fort, la Juve et Pirlo ont de grandes ambitions

Enfin, on termine ce tour de la presse en Italie où le match fou entre l'Inter et la Fiorentina, hier soir, fait la première page de la Gazzetta dello Sport ! Les Nerazzurri se sont imposés 4-3 et pour le journal au papier rose : «c'est une Inter, folle de joie !» Les joueurs d'Antonio Conte n'ont rien lâché et ont offert un sacré spectacle ! Cette saison, l'Inter sera au rendez-vous et ce genre de prestation le prouve. «Une remontée incroyable contre la Viola», résume la Gazzetta. De son côté Tuttosport évoque une «Juve affamée» ce soir contre la Roma ! Et cela est incarné par son nouvel entraîneur : Andrea Pirlo. Celui-ci garantie les ambitions de la Vieille Dame, écrit le quotidien turinois. «Nous avons beaucoup changé, je vois de l'enthousiasme», a déclaré l'ancien meneur de jeu qui pourra d'ailleurs compter sur Paulo Dybala et sa dernière recrue, Alvaro Morata !