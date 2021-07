Arsenal vole au secours de Bukayo Saka

Après son tir au but raté en finale de l'Euro 2020, l'ailier d'Arsenal a été victime d'une vague de commentaires racistes sur ses réseaux sociaux. Après la condamnation ferme de la fédération anglaise dans la nuit, c'est au tour d'Arsenal de venir au secours de son joueur. Dans un communiqué publié lundi matin, le club londonien a tout d'abord exprimé sa fierté envers son produit de son centre de formation, avant de pointer du doigt le racisme que subissent plusieurs joueurs noirs, encore aujourd'hui.

«Hier soir, nous avons été témoins du leadership et du caractère que nous avons toujours connus et aimés chez Bukayo. Cependant, ce sentiment de fierté s'est rapidement transformé en tristesse face aux commentaires racistes dont notre jeune joueur a fait l'objet sur ses plateformes de médias sociaux après le coup de sifflet final, peut-on lire dans le communiqué des Gunners. Une fois de plus, nous sommes tristes de devoir dire que nous condamnons le racisme d'un certain nombre de joueurs noirs. Cela ne peut pas continuer et les plateformes de médias sociaux et les autorités doivent agir pour s'assurer que cet abus dégoûtant auquel nos joueurs sont soumis quotidiennement cesse maintenant».

We couldn't be any prouder of Bukayo.



But once again, we are sad to have to say we condemn the racism of a number black players.