C4 : l’OGC Nice s’impose à Tiraspol et prend une option pour les quarts de finale

L’OGC Nice se déplaçait sur la pelouse du Stade Zumbri pour y affronter le Sheriff Tiraspol en huitième de finale aller de la Ligue Europa Conference. Le seul représentant français en Coupe d’Europe espérait aller chercher une victoire afin de redresser quelque peu l’indice UEFA. Le Gym s’imposait sur la plus petite des marges et s’offrait un léger avantage avant de recevoir jeudi prochain (1-0).

Le seul but de la rencontre était inscrit par le latéral gauche et international U20 marocain Ayoub Amraoui, qui envoyait un missile dans les buts de Maksym Koval (1-0, 45+3e). Après une grosse occasion signée Dante de la tête et sauvée par le gardien adverse (81e), la formation moldave croyait arracher le score de parité mais la position de hors-jeu d’Abdoul Tapsoba permettait aux Aiglons de glaner ce succès en dehors de ces terres, important pour une potentielle qualification en quarts de finale de la C4.

