OGC Nice : la piste Lucas Digne définitivement abandonnée

Dans seulement quelques jours, le mercato estival fermera ses portes. Pourtant, l’OGN Nice cherche encore un latéral gauche. Les dirigeants niçois ont d’ailleurs mis un gros coup d’accélérateur afin de recruter un joueur capable d’évoluer sur le flanc gauche de la défense des Aiglons. Mais alors que Lucas Digne était ciblé par la direction azuréenne depuis plusieurs mois et qu’un accord avait même été trouvé tout récemment entre le joueur et le club basé dans le Sud de la France, une mauvaise nouvelle est venue assombrir le ciel au-dessus de Nice.

Malgré une dernière saison mitigée avec Aston Villa, l’international français (46 sélections) ayant perdu sa place sur la gauche de la défense anglaise au profit d’Alex Moreno en fin de saison dernière, Lucas Digne n’a pas eu de bon de sortie alors qu’il est en feu actuellement avec notamment quatre passes décisives délivrées en seulement trois rencontres disputées depuis le début de la saison. En effet, les Villans ont refusé de libérer leur latéral gauche d’autant plus que Marcos Acuna, pisté pour le remplacer, s’est blessé pour les six prochaines semaines.

Deux anciennes pistes réactivées

Il s’agit d’un véritable coup dur pour Florent Ghisolfi et ses équipes même si l’OGN Nice ne compte pas en rester là alors que deux anciennes pistes ont été réactivées afin de trouver un latéral gauche avant la fin de la fenêtre des transferts le 1er septembre prochain. Après plusieurs semaines intenses, la direction niçoise avait jeté son dévolu sur Sergio Akieme et Rayan Ait Nouri. Si un accord était sur le point d’être trouvé entre les dirigeants des Aiglons et leurs homologues d’Almeria pour le premier nommé, l’OGC Nice est également très intéressé par le joueur de Wolverhampton.

Si le talentueux latéral gauche des Wolves est particulièrement apprécié par le directeur sportif niçois depuis le mercato d’hiver dernier, sa situation sportive s’est améliorée en Angleterre depuis et il se pourrait bien que ce dossier se termine donc comme celui de Lucas Digne. Néanmoins, la direction de l’OGC Nice reste optimiste et compte bien finaliser un des deux dossiers avant la fin de ce mercato estival et ainsi éviter de se retrouver dans une situation fâcheuse. Affaire à suivre donc…