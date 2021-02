Nantes : l’incroyable anecdote concernant Kita et Pauleta

Malgré sa victoire face à Angers le week-end dernier en championnat qui a sauvé les meubles, Nantes réalise tout de même une saison très compliquée. 18ème de Ligue 1, premier relégable, les Canaris sombrent chaque année de plus en plus, notamment depuis l’arrivée de Waldemar Kita à la tête du club en 2007.

Dans l’Équipe, Jérome Alonzo, ancien gardien de but de la Beaujoire, a raconté une anecdote folle à propos du président Kita. «Un jour en 2008, Kita m’appelle. «Ça va Jérome, vous allez bien ? J’ai un service à vous demander. J’ai un rêve et vous allez m’aider à le réaliser : faire venir Pauleta à Nantes» Je lui réponds : «Mais vous savez que Pedro a pris sa retraite ? » En effet, Jérome Alonzo était un ancien coéquipier de Pauleta au PSG, et c’est pourquoi Kita souhaitait qu'il l'aide dans cette démarche, malheureusement un poil tardive…