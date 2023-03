Juventus : les ennuis s’enchaînent pour Moise Kean !

La suite après cette publicité

Revenu à la Juventus à l’été 2021 sous la forme d’un prêt avec option d’achat, Moise Kean (23 ans) sera définitivement un joueur de la Vecchia Signora cet été quand le club transalpin aura réglé les 30 millions d’euros qu’il doit à Everton. Un sacré chèque pour un joueur qui a du mal à s’imposer définitivement depuis un an et demi. Décevant l’an dernier (6 buts et 3 offrandes en 44 rencontres), il relève un peu la tête cette saison malgré un rôle de doublure derrière Dusan Vlahovic. Auteur de 7 buts en 32 rencontres, le natif de Vercelli avait notamment été le meilleur joueur du club en novembre dernier. «Il ne faut pas oublier que Moise a 22 ans. Il est beaucoup plus équilibré mentalement, car quand vous êtes jeune et qu’il est si exubérant, tout devient un peu trop. Il travaille dur, il pèse 5-6kg de moins que la saison dernière et vous pouvez voir qu’il a une approche mentale différente» expliquait d’ailleurs à son sujet Massimiliano Allegri.

Cependant, en bon spécialiste des montagnes russes, l’attaquant transalpin n’a pas su réenclencher et se retrouve de nouveau dans le dur en 2023 avec seulement 2 buts en 14 matches disputés et un temps de jeu qui ne cesse de diminuer. Et ce dimanche, l’attaquant italien n’a pas arrangé sa situation. Alors que la Vecchia Signora était menée 1-0 par l’AS Roma, il est entré en lieu et place de Juan Cuadrado à la 89e minute afin d’essayer d’arracher le match nul. Finalement, c’est la jambe de Gianluca Mancini qu’il a plutôt essayé d’arracher. Accroché par le défenseur italien qui a échappé à la faute, il a cédé à un geste de frustration et a logiquement reçu un carton rouge. Une sanction tombée seulement 40 secondes après son entrée en jeu et qui a encore plus plombé son équipe.

Devenu ainsi le troisième joueur le plus rapidement expulsé de Serie A après Giulio Migliaccio (Atalanta, 2015) au bout de 32 secondes et Giuseppe Lorenzo (Bologne, 1990), qui n’était resté que 10 secondes sur le terrain, Moise Kean n’arrange pas son cas sur les dernières semaines et s’est même attiré les foudres de son coach Massimiliano Allegri. «Nous aurions pu faire mieux en première mi-temps, sur les occasions que nous nous sommes créées et sur l’expulsion. Kean a fait une erreur : il a subi une faute et s’est fait expulser. Peut-être qu’il était nerveux parce qu’il n’avait pas joué. Il s’est excusé, mais il a mis l’équipe en difficulté» a ainsi commenté le technicien italien après la rencontre. Ce dernier a d’ailleurs confirmé qu’une sanction l’attendait : «une grosse amende est en route pour lui. En neuf minutes, il aurait pu être décisif.»

Consultant pour Sky Sport Italia, le légendaire coach transalpin Fabio Capello n’a pas manqué d’égratigner l’ancien Parisien dont il n’a pas apprécié le geste d’humeur : «qu’est-ce que je dirais à Kean ? Ça veut dire qu’il n’a rien compris, je perdrais du temps à lui parler. Il a fait du mal à tout le monde et à lui aussi, c’est un geste qu’on ne peut pas comprendre. Il y avait pourtant eu une faute qui n’avait pas été sifflée, mais l’arbitre était couvert et n’a vu que la réaction.» Devant s’attendre à une lourde sanction, Moise Kean va désormais devoir se reconcentrer et revenir avec de meilleures intentions après sa suspension prochaine.