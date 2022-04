Mercato PSG : Julian Draxler affole le marché

La suite après cette publicité

Le Paris Saint-Germain prépare demain. En effet, l'exercice 2021-22 n'est même pas encore terminé que les pensionnaires du Parc des Princes s'activent déjà pour bâtir une équipe compétitive la saison prochaine. Mais le PSG, qui va devoir trouver un nouveau coach, compte aussi faire un grand ménage au sein de son effectif. Plusieurs éléments sont invités à s'en aller à l'image de Sergio Ramos, Leandro Paredes, Layvin Kurzawa, Thilo Kehrer, Angel Di Maria ou encore Julian Draxler.

Concernant l'Allemand, il arrive à un tournant de son aventure dans la capitale française, lui qui sera en fin de contrat dans deux ans, soit en juin 2024. Pour le club présidé par Nasser Al-Khelaïfi, il est impératif de le vendre cet été afin de récupérer quelques liquidités et éviter qu'il soit en position de force durant l'été 2023 à une année de la fin de son bail. Sur le marché, l'ancien joueur de Schalke et de Wolfsbourg a également ouvert la porte à un départ récemment.

Draxler a la cote !

« J’ai besoin d’avoir plus de temps de jeu avant la Coupe du monde. En été, nous verrons ce qui se passera. Je dois jouer plus que cette saison. C’était bien d’être à nouveau sur le terrain pendant 90 minutes ». Un message entendu par plusieurs écuries toutes prêtes à lui offrir du temps de jeu et une place de titulaire. C'est le cas notamment de Séville. Dernièrement, Estadio Deportivo a révélé que Séville voulait le recruter.

Une information confirmée par L'Équipe, qui dévoile également la longue liste de ses prétendants. Ainsi, le Borussia Dortmund, le Hertha Berlin ainsi que le Bayer Leverkusen sont tous intéressés à l'idée de mettre la main sur le footballeur âgé de 28 ans. Une aubaine pour Paris, qui va peut-être enfin réussir à s'en séparer après plusieurs tentatives manquées ces dernières années. Un départ semble donc plus que probable cet été pour Julian Draxler, opéré du ménisque au début du mois d'avril.