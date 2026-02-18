L’UEFA communique après l’affaire Prestianni-Vinicius

L’UEFA a publié un communiqué officiel concernant l’incident survenu lors du barrage aller de Ligue des Champions entre Benfica et Real Madrid. L’instance précise que « les rapports officiels des matchs disputés hier soir sont en cours d’examen » et qu’une procédure disciplinaire sera ouverte si un problème est avéré, conformément aux règlements en vigueur.

L’UEFA ajoute que « si elle aboutit à des sanctions disciplinaires, celles-ci sont publiées sur le site web disciplinaire » de l’organisation. L’instance souligne par ailleurs qu’« aucune autre information », ni « aucun autre commentaire » ne sera communiqué pour le moment, laissant entendre que l’affaire Gianluca Prestianni-Vinicius Jr reste sous investigation avant toute décision officielle.