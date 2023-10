L’AC Milan se fait assassiner après son humiliation contre Paris, le Real Madrid tremble pour Jude Bellingham

L’Italie pas tendre avec le Milan

Les Parisiens étaient trop forts chez eux, surtout Kylian Mbappé. Le «diable français» comme l’appellent les journalistes italiens ce jeudi a fait couler Milan. Pour le Corriere Dello Sport, le numéro 7 parisien «a fait le show pour faire sombrer ses coéquipiers en sélection», Theo Hernandez et Olivier Giroud, ils étaient complètement dépassés au Parc des Princes. Le journal au papier rose est très critique dans ses pages intérieures en déclarant que Milan s’est fait «torturer» par les relances parisiennes. «Pioli était perdu et la formation milanaise est trop vite devenue tactiquement ingérable.» Petite note de sarcasme avec cette analyse italienne : «le PSG devait être surpris de trouver des avenues plus larges que les Champs Elysées pour aller au but.» Pour conclure, la presse italienne pense que Stefano Pioli doit revoir ses choix tactiques, défendre haut ne paie pas ces derniers temps. Mais le plus gros flop à Milan reste Rafael Leão pour la presse italienne, en trois matches il n’a pas trouvé le chemin des filets en Ligue des Champions et donne l’impression de ne pas vouloir jouer en équipe. «Il va devoir se ressaisir», comme le déclare La Gazzetta Dello Sport.

La suite après cette publicité

La forme de Bellingham inquiète Madrid

Les Madrilènes s’inquiètent pour Jude Bellingham. Touché à l’aine contre Braga, sa douleur se serait dissipée hier d’après Marca et AS. Selon les informations des quotidiens de la capitale espagnole, Carlo Ancelotti compte sur lui pour être titulaire contre le Barça. Mais bon, comme le rappelle les médias espagnols, le rôle de Bellingham au Real Madrid nécessite un niveau physique très élevé. S’il n’est pas préservé par Carlo Ancelotti, il pourrait avoir une blessure plus grave. Il ne s’est pratiquement pas reposé depuis le début de la saison, que ce soit en club ou en sélection.

À lire

Barça - Real Madrid : Ilkay Gündogan avertit Vinicius Jr

De Gea de retour à Manchester United ?

En Angleterre, on peut voir la tête de David De Gea en première page du tabloïd The Sun. En effet d’après le journal, quatre mois après avoir laissé le gardien espagnol de 32 ans partir à la fin de son contrat, Manchester United s’apprête à faire volte face et lui proposer un bail à court terme. Une décision déroutante, mais qui a une explication logique. André Onana devrait manquer un grand nombre de matchs lorsqu’il participera à la Coupe d’Afrique des Nations 2024 prochainement, du coup, les Red Devils souhaitent avoir un portier capable de rivaliser avec lui en son absence. Maintenant, la décision finale revient au joueur, qui n’a plus disputé une minute en tant que professionnel depuis son départ et qui a mal vécu son évincement. Mais il a des amis à United, comme le rappelle The Sun, il y a quelques jours Bruno Fernandes, qui a récemment assuré avoir rencontré De Gea à Manchester, et a exprimé son regret que l’Espagnol ne soit pas resté.