Naples : Victor Osimhen attendu pour la visite médicale

Le feuilleton Osimhen est encore et toujours au cœur de l’actualité du mercato et ce depuis des semaines maintenant. Si l’officialisation du transfert du Lillois à Naples ne semble plus faire de doutes, elle est tout de même toujours en stand-by. Interrogé en conférence de presse hier, Marc Ingla, directeur général du LOSC, a confirmé le choix de son joueur : « on est dans la dernière étape. Le joueur a fait son choix. C’est un regret de le voir partir mais on doit être conscient de la force du marché. »

Le dirigeant lillois s’est donc fait à l’idée concernant le départ inévitable de son joyau. Le changement d’agent du joueur serait en partie à l'origine de cette attente. Contraintes à renégocier toute l’opération pour des clauses contractuelles spécifiques d’équipementier, les deux parties devaient également gérer les menaces de poursuites des anciens agents du joueur, faites à l’encontre du Napoli. Toutefois, l’attaquant nigérien de 21 ans serait attendu aujourd’hui à Naples, afin de passer la traditionnelle visite médicale selon L'Equipe.