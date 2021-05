Le onze type de la saison de Ligue 2

La suite après cette publicité

Cette fois le rideau est tombé. La saison régulière de Ligue 2 s'est achevée ce week-end avec les derniers enseignements. Troyes a été champion, comme en 2015, et c'est Clermont qui l'accompagnera à l'étage du dessus la saison prochaine. C'est la première fois que le club auvergnat atteint la Ligue 1 de son histoire. Pour la troisième place, Toulouse, Grenoble et le Paris FC s'affrontent le temps d'une phase finale, dont le vainqueur tentera d'accéder à l'élite après une double-confrontation face au 18e de Ligue 1. Un vrai parcours du combattant mais en attendant voici venu le onze type de la saison régulière de cette chère Ligue 2. Nous avons opté pour un 4-3-3 avec en son sein, le meilleur gardien, le meilleur joueur, le meilleur passeur et le meilleur buteur de cet exercice.

Gauthier Gallon : sacré meilleur gardien de but par l'UNFP, le portier de l'ESTAC a réalisé une saison pleine vraiment très bonne, probablement la meilleure de sa carrière. Déjà impressionnant l'an passé, il arrive à 28 ans à maturité. Athlétique et impressionnant, il sait profiter de son gabarit de costaud pour réaliser quelques envolées spectaculaires et faire régner l'ordre dans sa surface. L'ancien Nîmois va aussi vite au sol et lit très bien les trajectoires, en plus d'être mobile sur sa ligne. On l'a même vu participer au jeu dans une équipe qui aime la possession. Gallon est l'un des grands artisans de la montée des Troyens. Arthur Desmas (Clermont) aura également pu faire partie de cette équipe type.

Akim Zedadka : pour le poste de latéral droit, il n'y avait pas vraiment débat tant Zedadka a été excellent cette saison. Titulaire indiscutable, en 35 rencontres (1 but) il a affiché une grande régularité, et s'est montré déterminant dans cette saison de Clermont. A 25 ans, il poursuit sa progression, lui qui a connu la Ligue 2 à 18 ans avec Lens avant de descendre les échelons, de se retrouver le chômage puis de rebondir à Saint-Rémi de Provence en National 3 et Marignane en National. La direction auvergnate a bien fait de glisser une prolongation automatique d'un an en cas de promotion, alors qu'il se retrouvait en fin de contrat en juin. Il pourrait aussi être convoqué prochainement par la sélection algérienne.

Yoann Salmier : homme de base de la défense troyenne, comme son capitaine Jimmy Giraudon, Salmier a reçu notre plébiscite. Le Guyanais a affiché tout son sérieux durant cette saison, même si l'ESTAC a encaissé pas mal de buts. Rapide et toujours dangereux de la tête, il a même pu inscrire deux réalisations cette saison où il aura été titulaire à 35 reprises. C'est aussi de lui que vient le but victorieux de Touzghar à Châteauroux, synonyme de la quasi montée de son club. Arrivé de Strasbourg en 2019, le joueur de 28 ans a réussi son pari de redescendre d'un étage pour mieux remonter en Ligue 1. Pour la suite, il devra toutefois essayer de gommer son indiscipline chronique.

Cédric Hountondji : du haut de ses 27 ans, le défenseur central n'est plus un inconnu. Il dispose même d'un CV assez long puisqu'il a connu la Ligue 1 avec le Stade Rennais, avant de jouer essentiellement en Ligue 2 avec Châteauroux, Auxerre et le Gazeléc. Manquant de concentration et de détermination à l'époque, Hountondji a trouvé son rythme de carburation dans la charnière de Clermont depuis deux ans. Intraitable cette saison avec Ogier (meilleure défense de Ligue 2, 25 buts encaissés), l'international béninois a peut-être trouvé dans ses expériences à l'étranger (New York City, Levski Sofia) et sa rencontre avec son entraîneur Pascal Gastien, les clés pour progresser. Cette saison, il n'aura manqué qu'une seule rencontre, preuve de sa fiabilité.

Deiver Machado : de toutes les révélations toulousaines de la saison, le Colombien est peut-être celui qui a le moins fait parler de lui dans les médias. Pourtant, il a tenu son couloir gauche comme un chef. Infatigable, sérieux, offensif et rapide, il a fait beaucoup de bien à son équipe, en témoignent ses 4 passes décisives (et 1 but) en 32 rencontres (toutes comme titulaire). Son expérience a aussi servi pour encadrer toute la jeunesse du TFC, lui qui a tout de même connu les Jeux Olympiques de 2016, et la sélection colombienne (3 sélections). Il a sans doute terminé la saison un peu fatigué et devra se remettre en forme pour les play-offs. Le Parisien Ali Abdi a également été cité pour intégrer cette équipe mais sa polyvalence lui aura finalement, et malheureusement, porté préjudice.

Jason Berthomier : le détonateur de Clermont cette saison. Du haut de ses 6 buts et ses 11 passes décisives en 37 rencontres, le milieu de terrain a réalisé sa meilleure saison statistique depuis qu'il est professionnel. Malgré un petit creux durant l'hiver, l'ancien Troyen, qui n'avait pas beaucoup de temps de jeu dans l'Aube, signe là une belle revanche. À 31 ans et arrivé relativement tard à ce niveau, l'élégant gaucher n'est pas encore doté d'une grande expérience, mais il s'affirme toujours un peu plus avec le temps. Numéro 6 créatif de formation, il a quitté peu à peu ce rôle de distributeur pour monter d'un cran et a, de fait, gagné en influence sur le jeu. Il connaîtra la Ligue 1 pour la première fois. Le Troyen Florian Tardieu aurait eu sa place dans ce onze.

Johan Gastien : attention ne dîtes surtout pas à Johan Gastien que c'est un pistonné. Il pourrait mal le prendre et c'est surtout complètement faux. À 33 ans, le fils de l'entraîneur parvient encore à progresser. Il a d'ailleurs prolongé son contrat de deux ans en mars dernier. Le milieu de terrain a probablement accompli la meilleure saison de sa carrière. Dans un registre plus défensif que ses compères de l'entrejeu, il a assuré l'équilibre d'une formidable machine. Il est à la fois à la récupération et à la distribution est même parvenu à calmer un tempérament parfois volcanique. Son expérience a également rendu de fiers services dans cet exercice où il a fallu maîtriser ses nerfs lorsque la montée se jouait. Rominigue Kouamé (Troyes) aurait aussi pu faire partie de cette équipe.

Mathias Autret : on ne présente plus l'ancien Lorientais, décidément encarté très bon joueur de Ligue 2. S'il a loupé la montée et surtout les play-offs avec Auxerre, terminant 6e, le milieu offensif a longtemps joué les premiers rôles avec son équipe. Ses 13 offrandes (meilleur passeur du championnat) et ses 6 buts n'auront pas suffi. Malgré cela, Autret est dans ses standards d'il y a deux ans, lorsqu'il était parvenu à accéder à la Ligue 1 avec le Stade Brestois. Toujours aussi habile sur coups de pied arrêtés et doté d'un pied droit soyeux, il s'éclate avec un coach, Jean-Marc Furlan, qui veut du jeu et du mouvement. Il ne fallait pas lui en demander plus pour lâcher les chevaux. L'AJA comptera sans doute sur lui pour construire la prochaine saison.

Amine Adli : sans aucun doute la grande révélation de cette saison. Très peu apparu en Ligue 1 l'an dernier, le gaucher de 21 ans a vite crevé l'écran à l'échelon inférieur. Élément essentiel aux Toulousains en Ligue 2 dans un rôle de second attaquant, il a cumulé 8 buts et 7 passes décisives en 33 rencontres de championnat. Élu meilleur joueur de la saison par l'UNFP, ce milieu offensif élégant a déjà une belle panoplie entre une grosse frappe de balle, une certaine intelligence dans le jeu, une capacité à prendre la profondeur et à être décisif dans la surface. La Ligue 1 lui tend les bras mais ça ne sera probablement pas avec son club formateur car il est pisté par l'OM notamment, mais également à l'étranger.

Mickaël Le Bihan : quand les blessures le laissent tranquille, l'attaquant un sacré joueur de foot. Il aurait d'ailleurs le niveau pour jouer un cran au-dessus, comme ce fut le cas à Nice par exemple. Son corps en a décidé autrement mais cette saison, il a trouvé une certaine plénitude, surtout devant le but. Auteur de 19 réalisations au compteur (pour 5 assists) en 35 matches, l'Auxerrois a longtemps dominé le classement des buteurs, avant de se faire reprendre sur la fin. Outre ses qualités de finisseur, son jeu de tête et ses appels/contre-appels pour se débarrasser de ses défenseurs sont un vrai régal. Moins bien sur la 2e partie de saison, sa baisse de forme correspond à celle de l'AJA, qui a loupé les play-offs pour deux petits points. Le Clermontois Jim Allevinah a été cité pour intégrer ce onze.

Mohamed Bayo : l'autre grande révélation de ce championnat avec Amine Adli. Après une saison en prêt du côté de Dunkerque en National, l'attaquant clermontois a pris son envol. Buteur à 22 reprises en 38 rencontres (en plus de 6 passes décisives), le volcan d'Auvergne est entré en éruption. L'histoire est belle car il est arrivé au club dès l'âge de 6 ans. Il y a fait toutes ses classes jusqu'au niveau professionnel. Ça n'était pas gagné pourtant car en début de saison, c'est Jordan Tell qui est choisi pour prendre la suite d'Adrian Grbic, parti du côté de Lorient après avoir marqué 17 fois l'an passé. Mais Bayo profitera de la blessure de l'ancien Rennais pour ne plus jamais céder sa place dans le onze. Ses performances lui ont même ouvert les portes de la sélection guinéenne en mars.