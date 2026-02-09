Menu Rechercher
La société DPD se désolidarise du PSG !

PSG 5-0 Marseille

La banderole n’a pas manqué de faire parler. Dimanche soir, lors du Classique remporté par le PSG contre l’OM (5-0), les supporters parisiens ont déployé une banderole qualifiant les Marseillais « de livreurs » en utilisant le nom de la société DPD, dans une référence homophobe. Ce lundi, l’entreprise a finalement réagi, se désolidarisant des champions d’Europe mais assurant ne pas porter plainte pour l’heure.

« DPD France regrette l’exploitation et le détournement de sa marque observés lors du match de ce week-end dans des termes qui sont contraires aux valeurs de respect, d’inclusion et de responsabilité que nous portons au quotidien avec nos équipes », explique notamment la filiale du groupe La Poste avant d’ajouter : « DPD France s’en remet aux travaux et aux conclusions de la commission de discipline de la Ligue Professionnelle de Football. »

