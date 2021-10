Liga : Dario Benedetto offre la victoire à Elche face au Celta

Elche recevait le Celta Vigo dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Prêté par l'Olympique de Marseille, l'attaquant argentin était titulaire du côté des locaux tandis que l'ancien milieu offensif du Paris Saint-Germain Javier Pastore a été contraint de rester sur le banc durant toute la rencontre par son entraîneur Francisco Escriba. Après une première période pauvre en occasions, avec seulement 3 tirs tentés (0 cadré), l'ancien de Boca Juniors débloque la situation pour les Franjiverdes lors du second acte.

Bien servi par Fidel à l'entrée de la surface de but sur une perte de balle galicienne, Benedetto dégaine une frappe à bout portant pour tromper Matias Dituro. Dans le temps additionnel, les hommes d'Eduardo Coudet ont failli climatiser le stade Martínez Valero grâce à leur numéro 10 Iago Aspas, mais le contrôle du ballon de la main invalide le but égalisateur avec l'aide de la VAR. Score final : 1-0. Avec ce deuxième succès, Elche (12e) stoppe une mauvaise série de trois matches sans victoire et se rapproche de la première partie de tableau. Vigo perd une place au classement (14e) juste avant la trêve internationale.

