Manchester United-Wolverhampton : les compos !

Objectif seconde place pour Manchester United. Invaincus depuis neuf rencontres en championnat, les Red Devils reçoivent, ce soir (21h, à suivre en direct sur notre site) Wolverhampton pour le compte de la 16e journée de Premier League. Des Wolves (11e) qui n'ont gagné qu'une fois en décembre et qui auront à cœur de basculer dans la première partie de tableau.

Pour cette rencontre, Ole Gunnar Solskjaer aligne un 4-2-3-1 au sein duquel la paire Pogba-Matic est de nouveau titularisée au milieu, tandis que devant, Edinson Cavani est préféré à Anthony Martial. Côté Wolves, Nuno Espírito Santo dispose son équipe en 3-4-3. Un onze de départ dans lequel on retrouve l'ancien Angevin Rayan Aït Nouri en piston gauche et l'athlète Adama Traoré sur le front de l'attaque.

Les compositions d'équipes :

Manchester United : De Gea - Wan-Bissaka, Bailly, Maguire, Alex Telles - Pogba, Matic - Greenwood, Bruno Fernandes, Rashford - Cavani

