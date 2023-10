Sécurité renforcée pour France-Écosse

Ce mardi soir, à 21h, l’équipe de France reçoit l’Écosse pour le dernier match, amical cette fois, de la trêve internationale. Après avoir dominé les Pays-Bas (1-2) grâce à un Kylian Mbappé XXL, les Bleus espèrent réaliser la passe de deux même si Didier Deschamps devrait procéder à de nombreux changements dans le onze. Une partie qui se jouera dans le nord, près de la Belgique, au Stade Pierre-Mauroy, et ce dans un contexte actuel tendu.

Et pour cause. Lundi soir, nos voisins belges ont été frappés par un attentat qui a fait deux morts, deux de nationalités suédoises. Le match entre la Belgique et la Suède a dû être arrêté. Alors, dans ce climat, France Info affirme que la sécurité sera renforcée pour la rencontre entre l’équipe de France et l’Écosse. Le ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin, a également donné pour instruction lundi soir que soient renforcés les contrôles à la frontière avec la Belgique. De quoi rassurer les supporters notamment.