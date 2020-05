Le bel hommage de Franck Ribéry à Jupp Heynckes

Légende du Bayern Munich dont il a porté le maillot entre 2007 et 2019, Franck Ribéry (37 ans) reste très attaché au club bavarois. Aujourd'hui à la Fiorentina, l'ailier français n'oublie pas le Rekordmeister et notamment Jupp Heynckes. Ce dernier, qui a été son coach en 2009, de 2011 à 2013 et de 2017 à 2018, a réussi à tirer le maximum des qualités de Franck Ribéry. Lors de la saison 2012/2013, ils ont réalisé ensemble le triplé (Coupe, Championnat et Ligue des Champions) et le vice-champion du monde 2006 avait terminé troisième du Ballon d'Or. Toujours très proche de son mentor, il n'a pas hésité à lui rendre hommage dans un post Instagram le jour des 75 ans du coach allemand.

«Nous avons pleuré et ri ensemble. Nous avons perdu et gagné ensemble. J’ai joué les plus grands matches et célébré les plus gros trophées de ma carrière avec toi en tant que coach, à mes côtés. Mais tu as toujours été bien plus qu’un coach pour moi. Tu m’as beaucoup appris sur le foot mais également sur la vie. Je te souhaite, à toi et à ta famille, le meilleur, une bonne santé et du bonheur. Joyeux anniversaire Jupp ! J’espère te revoir bientôt.» Une belle marque d'affection.