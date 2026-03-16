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Adil Rami conseille Ayyoub Bouaddi pour son choix de sélection

Par Allan Brevi
1 min.
Adil Rami avec la Coupe du monde @Maxppp

Alors qu’Ayyoub Bouaddi, milieu de terrain de 18 ans formé au LOSC, se rapproche fortement de l’équipe nationale du Maroc comme nous vous le révélions, Adil Rami lui a adressé un message chargé d’expérience et de bienveillance sur Ligue 1+. Franco-marocain lui aussi et passé par Lille, le Champion du Monde 2018 a rappelé la complexité d’un tel choix : « on en parle beaucoup, mais on ne se rend pas compte à quel point c’est compliqué et délicat de faire un choix. D’autant plus parce qu’il est demandé par deux magnifiques nations que sont la France et le Maroc. »

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Rami a insisté sur l’importance de suivre son cœur plutôt que la pression extérieure : « peu de joueurs ont cette richesse. L’équipe de France est l’une des plus grandes nations au monde et le Maroc l’une des plus grandes progressions. Le plus important, ce n’est pas la pression des gens et des réseaux, mais c’est ton cœur. Choisis là où tu te sens le plus heureux, le plus fier et le plus utile. Quoique tu décides, respecte ce choix et donne tout pour ce maillot. Au final, le football appartient à ceux qui jouent avec sincérité. »

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