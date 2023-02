Man City : Pep Guardiola défend Erling Haaland

La suite après cette publicité

Le football est parfois cruel. Malgré les records de buts qu’Erling Haaland continue de faire tomber avec Manchester City, le cyborg norvégien n’échappe pas aux critiques. Et celles-ci se sont amplifiées depuis sa médiocre performance contre Leipzig mercredi dernier en Ligue des champions (1-1). Mais l’avant-centre des Skyblues garde cependant toute la confiance de son mentor, Pep Guardiola. Le tacticien espagnol a défendu en conférence de presse l’ancien buteur du Borussia Dortmund.

« C’est de notre faute, pas de celle d’Erling qui a été impressionnant depuis le début de la saison. Je n’ai pas besoin de statistiques, dès que le match est fini, je sais qui s’est impliqué ou pas dans le jeu, et qui devrait l’être davantage ou pas. Buteur est le poste le plus difficile au monde car il implique d’avoir deux adversaires en permanence sur le dos, et Erling en a même davantage. »

À lire

L’analyse passionnante d’Henry et Carragher sur Erling Haaland