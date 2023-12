Rennes : un départ à 20 M€ se dessine

Le Stade Rennais vit une saison compliquée. Alors qu’il était attendu tout en haut de l’affiche, le SRFC déchante. Treizièmes du classement de Ligue 1, les Bretons ont déjà quinze points de retard sur la troisième place. Ils ont également vu leur entraîneur Bruno Genesio rendre son tablier et hier, une nouvelle désillusion européenne (défaite 3-2 contre Villarreal) s’est ajoutée au palmarès de cet exercice 2023/2024.

Pour tenter d’expliquer la première moitié de saison très décevante des Rouge et Noir, l’ensemble des observateurs ont pointé du doigt un manque d’élément d’expérience, un effectif trop gentillet et surtout un mercato estival 2023 défaillant. Resté en Bretagne après avoir songé à un départ, Florian Maurice s’était défendu face à cette attaque le mois dernier, estimant qu’il est facile aujourd’hui de critiquer un recrutement qui avait été validé l’été dernier.

Theate a toujours la cote

En attendant de voir si Rennes ajustera la mire lors du prochain mercato d’hiver, Il Corriere dello Sport nous apprend que la formation chère à la famille Pinault va également devoir batailler pour conserver certains éléments. Le journal italien explique en effet que la Fiorentina est toujours intéressée par le défenseur Arthur Theate (23 ans). Le Belge avait rejoint le SRFC en 2022 en échange de 19 M€ et avait été l’un des joueurs les plus demandés lors du mercato estival 2023, déjà par la Viola.

En plus de la Fiorentina, le RB Leipzig avait frappé à la porte des Rouge et Noir. En vain. Rennes tient à son défenseur dont le contrat court jusqu’en 2027. La Viola veut donc à nouveau tenter sa chance avec un joueur qui connaît la Serie A depuis son prêt à Bologne. Cependant, le club toscan a été mis au parfum. C’est « niet » pour cet hiver et pour convaincre Rennes de lâcher son Belge l’été prochain, ce sera 20 M€ ou rien.