Le top 10 des meilleurs dribbleurs de Ligue 1

La Ligue 1 fait une pause bien méritée durant cette trêve hivernale. Place désormais aux premiers enseignements de cette première partie de saison. Il y a quelques jours, nous vous avons proposé notre onze type de la L1 à mi-parcours. Voici une statistique qui devrait vous intéresser au plus haut point, celui du top 10 des meilleurs dribbleurs du championnat.

Avec 46 dribbles réussis sur la première partie de saison, le roi incontesté de ce classement n’est autre que Edon Zhegrova. Le feu follet du LOSC, qui a en fait voir de toutes les couleurs aux défenseurs du PSG lors de la dernière journée de la phase aller, adore dribbler et rendre fou ses adversaires. À égalité, on retrouve l’une des sensations de cette saison en Ligue 1, Romain Del Castillo, grand artisan de la belle 4e place de Brest à la trêve hivernale. C’est l’ex-Lyonnais et joueur de Lorient Romain Faivre qui complète le podium.

Viennent ensuite un Ousmane Dembelé montant clairement en puissance ces dernières semaines, qu’on devrait rapidement voir apparaître sur le podium, puis Kylian Mbappé. Rayan Cherki est 6e, Moses Simon 7e et l’ancien meilleur dribbleur de Serie A, le Niçois Jérémie Boga est quant à lui 10e.