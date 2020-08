Olympique Lyonnais-Bayern Munich : les compositions probables

La suite après cette publicité

Rudi Garcia et ses troupes sont à 90 minutes, voire plus, d'une finale de Ligue des Champions contre le Paris SG. Pour rejoindre les Parisiens, il faudra toutefois aux Lyonnais sortir l'épouvantail de ce Final 8, le Bayern Munich, qui a marqué les esprits en balayant le FC Barcelone (8-2) la semaine passée. Pour sortir ce troisième cador européen de rang, après la Juventus et Manchester City, les Rhodaniens ont un plan : rester fidèles à leur stratégie.

On retrouvera donc Anthony Lopes dans les buts, protégé par une défense à 5. Marçal à gauche et Jason Denayer à droite épauleront Marcelo dans l'axe. Sur les ailes, Maxwel Cornet, encore énorme contre City, à gauche et Léo Dubois à droite joueront eux les rôles de pistons. Tout ce joli monde sera aidé par Bruno Guimarães, le Brésilien qui fait des merveilles au poste de sentinelle.

Du classique des deux côtés

Maxence Caqueret, très bonne surprise de l'été lyonnais, devrait être reconduit aux côtés de Houssem Aouar, qui prend un peu plus d'épaisseur à chaque fois que le niveau d'adversité s'élève. Enfin, devant, le capitaine Memphis Depay part pour être titulaire et devrait être associé à Karl Toko Ekambi, même si Moussa Dembélé, impressionnant lors de son entrée face aux Citizens, garde toutes ses chances. Côté Bayern, Hans-Dieter Flick ne devrait pas créer de sensation au coup d'envoi, misant sur la stabilité et, donc, ses hommes forts du moment.

Manuel Neuer reste indéboulonnable, tout comme la défense à quatre, composée de droite à gauche de Joshua Kimmich, Jérôme Boateng, David Alaba et le Canadien Alphonso Davies. Dans le cœur du jeu, on devrait retrouver Leon Goretzka et Thiago. À l'animation, Ivan Perisic, très performant contre le Barça, a la faveur des pronostics à gauche, et ce, malgré le retour en forme de Kingsley Coman. À droite, c'est Serge Gnabry qui se chargera d'alimenter la redoutable paire Thomas Müller-Robert Lewandowski.