OL : Maxence Caqueret prend du galon

L'héritier. Ces dernières saisons, l'Olympique Lyonnais, réputé pour la qualité de sa formation, attendait que de nouveaux talents émergent. En effet, Houssem Aouar est le dernier pur produit du centre de formation à s'être fait une place de titulaire indiscutable au sein de l'effectif professionnel. Mais cette saison, plusieurs jeunes talents espéraient suivre ses pas et enfin intégrer ce groupe qui les fait rêver. C'était le cas notamment d'Amine Gouiri, qui a finalement été cédé à Nice, de Rayan Cherki, Melvin Bard ou encore Maxence Caqueret, dont beaucoup disaient qu'il avait le niveau pour y figurer.

Mais ce dernier a dû faire preuve de patience puisqu'il a dû attendre le 30 novembre pour jouer son premier match de Ligue 1 (victoire à Strasbourg, 90 minutes jouées). Puis, le natif de Vénissieux a été de plus en plus présent dans le groupe de Rudi Garcia, qui lui a donné du temps de jeu petit à petit. Au final, il avait disputé 12 rencontres toutes compétitions confondues avant le confinement. Et depuis le retour à la compétition, il a su saisir sa chance et se faire sa place au milieu, d'autant que l'entraîneur de l'OL cherchait à combler le départ de Lucas Tousart. Aligné aux côtés de Bruno Guimarães et Houssem Aouar, il a donc devancé des éléments tels que Thiago Mendes.

Les félicitations de Rudi Garcia

En effet, Maxence Caqueret a été aligné vendredi 31 juillet face au PSG en finale de la Coupe de la Ligue. Une rencontre où on a pu de nouveau percevoir son gros volume de jeu ou encore sa belle qualité de passe, malgré parfois un excès d'engagement et des pertes de balles. Et le milieu de 20 ans a de nouveau été titularisé vendredi face à la Juventus en huitième de finale retour de Ligue des Champions. Il s'agissait de son premier match dans cette compétition d'ailleurs. Malgré la pression de la rencontre, il a su apporter ce qu'on attendait de lui, n'hésitant pas à multiplier les passes entre les lignes et à faire des efforts. Si bien sûr il a encore fait quelques fautes, il continue sa progression et montre qu'il peut prétendre à jouer ces rencontres. Ce qui est certain, c'est que du côté de Lyon, on est content de lui.

Rudi Garcia, qui reste en général très mesuré quand on le questionne sur les jeunes joueurs, s'est un peu plus lâché qu'à son habitude vendredi. «Vous me parlez de Maxence, qui a magnifiquement suppléé Lucas Tousart, auquel on doit le but à l'aller et que je remercie pour tout ce qu'il a donné. On est tous contents de Maxence ce soir. Il a fait des kilomètres, il a joué juste. Il a bien aidé Léo Dubois et Jason Denayer car ils étaient du côté de Cristiano Ronaldo. Et on sait que c'est un danger permanent. Il est allé une fois de l'autre côté, il a mis un sacré but. Maxence a de la maturité, malgré son jeune âge. Il a l'insouciance de profiter de ce qui lui arrive. Il est apprécié de ses coéquipiers. Il joue pour l'équipe afin de la rendre meilleure. Même si tout le monde est à féliciter, le gamin le mérite aussi.» De quoi donner le sourire à un Maxence Caqueret qui compte bien poursuivre sur cette voie !