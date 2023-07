Le coup de pression du RB Leipzig à Manchester City, le cri d’alarme du FC Barcelone

Leipzig fixe une deadline pour Gvardiol

La suite après cette publicité

Manchester City, le vainqueur de la dernière Ligue des Champions, cherche à se renforcer en défense et a fait de Joško Gvardiol sa priorité ! Alors que le dossier traîne en longueur malgré l’offre de 87 M£, soit plus de 100 M€, City s’est pris un coup de pression comme l’indique le Daily Mirror ce matin. Le club mancunien s’est vu imposer une deadline par le RB Leizpig ! Les deux clubs sont toujours en négociations mais l’écurie allemande veut que ce dossier soit réglé avant le 12 août prochain ! En effet, Leipzig affronte le Bayern Munich en Super Coupe d’Allemagne à ce moment-là et le club ne veut pas polluer sa préparation. City sait ce qu’il lui reste à faire… Chez le voisin United, le Manchester Evening News parle d’une «course de vitesse» pour la signature de Rasmus Hojlund ! Mais le journal en est persuadé «le Danois sera un Red Devil pour l’ouverture de la saison.»

Le Barça a besoin de recrues

En Espagne, la presse catalane lance un véritable cri d’alarme concernant l’effectif du FC Barcelone ! Comme le placarde Sport : «les renforts manquent ! La première défaite de la saison du Barça est intervenue après les débuts de Gündoğan et d’Oriol Romeu dans le onze de départ. La défense est en mauvais état et Xavi veut faire venir d’autres joueurs pour renforcer l’équipe afin qu’elle soit compétitive en Europe. Le club recevra 60 M€ pour la vente de Barça Studio, cela permettra d’enregistrer les joueurs et de faire signer.» Même constat sur la Une de Mundo Deportivo qui estime que ce «Barça n’a pas encore fait ses preuves et il est encore tendre». Le club blaugrana a encore du temps mais doit s’activer sur le mercato…

À lire

Marco Rose prolonge au RB Leipzig

Réunion au sommet pour Harry Kane

Toujours en Angleterre, le feuilleton Harry Kane bat son plein ! Mais le Bayern Munich veut passer la seconde dans ce dossier et selon The Daily Telegraph : «Le Bayern s’apprête à négocier pour Kane avec une offre de 86 M£», soit 100 M€ ! «La direction du club allemand se rend à Londres pour négocier le transfert avec Daniel Levy», le président de Tottenham. «L’attaquant anglais est ouvert à un départ au Bayern mais pas au PSG», précise le très sérieux quotidien britannique… Pour The Guardian, «le Bayern envoie son directeur général avec Kane en ligne de mire» ! En Allemagne, Bild ne dit pas autre chose et indique dans ses pages intérieures qu’il y a une réunion au «sommet pour Kane aujourd’hui à Londres» !