Ligue des Champions
Real Madrid : la date du retour de Camavinga est connue
Eduardo Camavinga sera de retour à disposition du Real Madrid pour le choc de mercredi face à Manchester City. Le milieu de terrain de 23 ans avait récemment manqué des entraînements en raison d’une rage de dents, mais cette absence ne devrait pas affecter sa participation à la rencontre en Ligue des Champions selon AS.
Le média espagnol confirme que Camavinga est pleinement rétabli et prêt à être aligné, offrant ainsi à Arbeloa une option clé au milieu de terrain pour ce rendez-vous crucial de C1. Son retour intervient à un moment important de la saison, où près de 10 joueurs étaient absents dans le groupe face au Celta Vigo…
