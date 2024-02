Brest - OM : les compositions probables

En crise depuis le début de l’année 2024, l’Olympique de Marseille, huitième du championnat de France et d’ores et déjà relégué à huit points du podium, va tenter de se relancer sur la pelouse du Stade Brestois. Accrochés (1-1) à Metz, le week-end dernier, puis contre le Shakhtar Donetsk (2-2) ce jeudi, les Phocéens se retrouvent dos au mur et se doivent de stopper cette spirale infernale. Une tâche loin d’être simple pour les Olympiens, opposés à la sensation de cette saison.

Quatrième de Ligue 1, le SB29 impressionne par sa cohérence collective et sa solidité défensive. Malgré des dernières semaines plus compliquées (3 nuls et 1 défaite lors des 4 derniers matches toutes compétitions confondues), les hommes d’Éric Roy auront à coeur de frapper un grand coup face aux Phocéens. Si l’OM, porté par des réalisations signées Mbemba et Sarr, s’était imposé 2 buts à 0 lors du match aller, ce match retour s’annonce bien plus disputé. Ainsi, Gennaro Gattuso devrait opter pour un 4-3-3.

L’OM sans Moumbagna, Brest amoindri

Dans les buts, Pau Lopez, l’habituel titulaire, serait alors protégé par Jonathan Clauss, Chancel Mbemba, Leonardo Balerdi et Quentin Merlin. Au milieu de terrain, Azzedine Ounahi et Jean Onana devraient, quant à eux, accompagner Amine Harit. Enfin, Ismaila Sarr et Iliman Ndiaye sont pressentis pour entourer Pierre-Emerick Aubameyang, aligné à la pointe de l’attaque olympienne, au détriment de la nouvelle recrue marseillaise, Faris Moumbagna. De son côté, le Stade Brestois est également attendu en 4-3-3.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 5 Brest 37 21 12 10 7 4 30 18 8 Marseille 30 21 6 7 9 5 29 23

Privé de son gardien Marco Bizot et de son milieu Mahdi Camara, suspendus, Éric Roy devrait ainsi faire confiance à Grégoire Coudert, qui honorera sa première titularisation en L1, dans les cages brestoises. En défense, Kenny Lala, Brendan Chardonnet, Lilian Brassier, qui avait écopé d’un match de suspension après son exclusion face au PSG (1-3), et Bradley Locko sont annoncés titulaires. Dans l’entrejeu, Kamory Doumbia, Pierre Lees-Melou et Hugo Magnetti devraient être associés. Enfin, dans le secteur offensif, Romain Del Castillo et Jérémy Le Douaron accompagneront Martin Satriano.

