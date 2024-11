OM : la très belle montée en puissance d’Adrien Rabiot

«Il m’a fallu un peu de temps pour retrouver du rythme. Je ne suis pas encore à 100 % mais j’essaie de donner le maximum de ce que j’ai. Il y a eu de bonnes prestations et d’autres moins bonnes. Mais je suis en train de retrouver toutes mes capacités. Avec l’enchaînement des matches, je trouve que ça revient bien. Le principal pour moi est de revenir à 100 %. Quand ce sera le cas, je n’ai aucun doute sur le fait de pouvoir apporter quelque chose à cette équipe». Voici ce que déclarait Adrien Rabiot, présent en conférence de presse avant de défier le RC Lens, ce samedi.

Arrivé le 17 septembre dernier dans la cité phocéenne et auteur de premières apparitions globalement neutres (4 titularisations sur ses 6 premiers matches), l’international français (50 sélections, 6 buts) était une nouvelle fois reconduit dans le onze marseillais, ce samedi, pour le choc de la 12e journée de Ligue 1 face au RC Lens. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que l’ancien Parisien semble retrouver l’entièreté de ses capacités. Aligné dans un rôle de milieu relayeur gauche, sa position naturelle, l’ex-joueur de la Juventus Turin a particulièrement brillé.

Rabiot brille enfin, De Zerbi est aux anges

Autoritaire dans le duel (8/12), précieux dans son orientation du jeu et toujours bien placé, le natif de Saint-Maurice a ainsi permis aux siens de ne pas craquer face à l’intensité mise par les Sang et Or, notamment en première période. Affuté physiquement, le numéro 25 olympien a finalement multiplié les courses pour semer le trouble dans la défense lensoise, tout en récupérant de nombreux ballons (4 ballons récupérés, 3 interceptions). Crédité d’un 8,5 par la rédaction FM, Rabiot a également été salué dans le reste de la presse française, à l’instar de L’Equipe lui accordant la note de 6.

«Comme Greenwood, il a alterné entre différentes positions mais il a été titularisé assez haut sur le terrain plutôt sur la gauche. Chargé de bloquer les relances de Sarr, il avait une grande liberté offensive qu’il a surtout utilisée en deuxième période. Auteur de décalages bien senti, il a été précieux dans la circulation du ballon et dans ses montées balle au pied au fil de la rencontre», précise le quotidien. De son côté, La Provence ajoute «une prestation solide avec des gourmandises techniques qui ont rappelé sa classe. Solide et précieux.» Complice aux côtés de Valentin Rongier, auteur d’une très grande prestation, et Pierre-Emile Höjbjerg, buteur et toujours aussi convaincant, Rabiot semble se libérer au fil des matches, tout en montrant une belle condition physique.

Double buteur avec l’équipe de France contre l’Italie lors de la dernière trêve internationale, le gaucher d’1m88 a, sûrement, signé son match référence ce samedi. Une prestation logiquement saluée par son entraîneur. «Un très grand match et un grand homme. Il met de la passion tous les jours. Je crois en mes joueurs parce que l’OM n’est pas seulement Adrien Rabiot. Il y a beaucoup de grands joueurs», déclarait, à ce titre, Roberto De Zerbi au micro de beIN SPORTS. Une chose est sûre, la montée en puissance d’Adrien Rabiot se confirme, et ce pour le plus grand bonheur de l’OM, qui défiera l’AS Monaco dimanche prochain pour un choc d’ores et déjà très attendu.