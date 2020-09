Real Madrid : trois clubs italiens se positionnent pour relancer Luka Jovic

Débarqué à l'été 2019 contre 60 millions d'euros au Real Madrid, l'attaquant serbe Luka Jovic (22 ans) arrivait en Espagne pour se faire un nom, bousculer la hiérarchie et concurrencer Karim Benzema. Si le Français a réalisé une bonne saison avec la Casa Blanca, le natif de Bijeljina a eu bien plus de difficultés. N'arrivant pas à s'insérer dans le plan de jeu de Zinedine Zidane, il a réalisé de nombreux loupés et n'a inscrit que 2 buts en 27 rencontres sous les couleurs merengues. Trop peu pour celui qui évolue en tant que buteur au Real Madrid. Si on parle déjà de flop, son coach a tenté à plusieurs reprises de le relancer.

Ce samedi contre le Real Betis Balompié (succès 3-2), Luka Jovic a été associé à Karim Benzema pour un résultat peu probant. Loin d'être une option préférentielle, il pourrait se rapprocher de plus en plus vers le départ en cette fin de mercato. Poussé vers la sortie, l'ancien joueur de l'Eintracht Francfort était justement vu comme une solution pour les Adler qui voulaient le faire revenir sous la forme d'un prêt avant de changer d'avis. Sans réel prétendant, la situation ne laissait guère place à l'optimisme pour Luka Jovic, qui aurait dû de nouveau se contenter de miettes au Real Madrid. Cependant, sa situation vient d'évoluer dernièrement et selon le journal AS, trois clubs italiens ont coché son nom.

L'AS Roma en pole position

Outre un intérêt de Manchester United qui suit de très loin le dossier, l'AS Roma, l'Inter Milan et l'AC Milan se sont mis en quête de Luka Jovic. Le Real Madrid qui croit encore en les qualités du joueur et qui a obtenu l'aval de Zinedine Zidane pour lui trouver un point de chute en prêt à donc trois possibilités à étudier et c'est pour le moment la Louve qui est la formation la mieux placée. Le club giallorosso peut lui offrir un meilleur temps de jeu puisqu'il sera en concurrence avec un Edin Dzeko vieillissant (34 ans). Seul souci, les quatre millions d'euros annuels de salaire du joueur. L'AS Roma aimerait une participation financière du Real Madrid. L'Inter Milan a de son côté de bons arguments également et serait prêt à prendre en charge totalement le salaire de Luka Jovic. Enfin, l'AC Milan compte sur les rapports cordiaux entre les deux clubs comme lors des négociations pour le prêt de Brahim Diaz.

Quoi qu'il en soit, le Real Madrid ne cherche pas forcément la solution la plus intéressante économiquement, mais aimerait trouver le club idéal pour relancer Luka Jovic qui sera remplacé numériquement par Borja Mayoral cette saison dans le groupe merengue. Zinedine Zidane a d'ailleurs été assez évasif en conférence de presse sur la situation de ses deux attaquants : «il faut tout prendre en compte, (le sportif et l’économique ndlr) donc on verra jusqu'au 5 octobre. La seule chose qui compte pour moi c'est que les joueurs se débrouillent bien ici, s'entraînent. Nous sommes tous concentrés sur le terrain pour demain (match contre Valladolid à suivre à partir de 21h30 sur notre live commenté).» Cette semaine s'annonce décisive pour l'attaquant serbe et le Real Madrid dans un dossier qui risque fort d'animer la fin de mercato.