Ajaccio - OM : violents affrontements entre supporters ajacciens et marseillais

La tension n’est pas redescendue à Ajaccio. Au lendemain des violents affrontements entre supporters corses et marseillais, l’animosité s’est encore manifestée ce samedi, en marge de la rencontre entre l’ACA et l’OM. Des incidents ont ainsi éclaté entre les supporters marseillais, bien plus nombreux que prévu (450 supporters avaient été autorisés à faire le déplacement), des stadiers, ainsi que des ultras d’Ajaccio.

Les CRS ont notamment dû intervenir par le biais de gaz lacrymogènes au stade François Coty, afin de dissuader les supporters ajacciens de se rapprocher du parcage marseillais Des jets de projectiles et des feux d’artifice ont également été lancés de la part des supporters des deux équipes. Un avant-match sous haute-tension.

