Serie A

Serie A : Bologne et Sassuolo se quittent dos à dos

Par Allan Brevi
1 min.
Domenico Berardi célèbre son but face à la Spezia @Maxppp
Bologne 1-1 Sassuolo

Pour le compte de la 17e journée de Serie A, Bologne recevait Sassuolo ce dimanche dans un duel entre deux équipes du milieu de tableau. Après sa défaite en finale de la Supercoupe face à Naples, Bologne espérait réagir, et a rapidement pris l’avantage grâce à Giovanni Fabbian, qui a ouvert le score à la 47e minute. Mais Sassuolo a su répondre, et Muharemovic a égalisé à la 63e minute, scellant un score nul de 1-1.

Série en cours

Bologne
D
V
D
V
N
Sassuolo
D
N
V
D
N

Un résultat qui ne fait progresser aucune des deux formations au classement. Bologne pouvait profiter de cette rencontre pour dépasser Côme, mais reste finalement 7e, tandis que Sassuolo campe à la 10e place de Serie A. Une rencontre équilibrée, où chaque équipe a eu ses opportunités sans parvenir à s’imposer.

