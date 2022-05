Fabio Cannavaro prochain entraineur de l'Espanyol ?

Selon l'émission Tiempo de Espanyol de Radio Cope, Fabio Cannavaro (48 ans) pourrait succéder à l'actuel entraîneur de l'Espanyol Barcelone, Vicente Moreno, annoncé sur le départ à l'issue de la saison malgré une accession en Liga en fin de saison dernière et un contrat qui court encore jusqu'en 2023.

Passé par la Juventus Turin et le Real Madrid en tant que joueur, le Ballon d'Or « France Football » 2006 a par la suite coaché Guangzhou Evergrande, Tianjin Quanjian en Chine, Al Nasr en Arabie saoudite et plus récemment la sélection chinoise, son dernier poste en 2019. Favori annoncé au poste, l'ancien défenseur central italien pourrait ainsi faire sa grande première sur un banc en Europe. Battu par le Real Madrid (0-4), samedi après-midi, l'Espanyol est actuellement 13ème.