Municipales 2026 : Rachida Dati veut vendre le Parc des Princes au PSG

Le dossier du futur stade du Paris Saint-Germain est l’un des enjeux majeurs des prochaines élections municipales. Si la maire actuelle a toujours refusé de céder le Parc des Princes au PSG, les candidats désireux de lui succéder à la mairie de Paris sont davantage prêts à négocier avec le club de la capitale, plutôt que de le laisser filer en banlieue. Après Emmanuel Grégoire (PS), c’est au tour de Rachida Dati (Les Républicains) de faire part de ses intentions concernant ce dossier, à l’occasion de la présentation de son programme. Et la ministre a le mérite d’être claire.

« Je ferai rester le PSG à Paris, et créerai un projet de grande cité sportive moderne pour faire rayonner mondialement le sport parisien. Je négocierai la vente du Parc des Princes au PSG en contrepartie de la création d’un village sportif et culturel "Parc PSG" autour du stade, en lien avec les associations sportives du secteur, pour que le club reste à Paris et que cela bénéficie aux Parisiens », a déclaré la ministre de la Culture, dans des propos relayés par Le Parisien.