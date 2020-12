Serie A : la Lazio domine le Napoli

Dernier match de la 13e journée de Serie A ce dimanche soir. Au Stadio Olimpico de Rome, la Lazio (9e, 18 unités) accueillait le Napoli (5e, 23 points). Après deux matches sans succès en championnat, les Biancocelesti devaient relever la tête pour se rapprocher du top 6. Les Partenopei visaient eux aussi la victoire pour prendre la quatrième place à l'AS Roma.

Meilleur buteur de l'équipe cette saison, Immobile frappait encore en ouvrant le score dès la 9e minute de jeu (1-0). Les joueurs de Simone Inzaghi tenaient et inscrivaient même un autre but grâce à Alberto (56e, 2-0). La Lazio s'imposait de deux buts et passait à la huitième place au classement. De son côté, le Napoli restait à la cinquième place.