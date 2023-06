Monza : Silvio Berlusconi et Adriano Galliani vont tenter le coup Edin Džeko

Promu en Serie A l’année dernière, l’AC Monza a été la belle surprise de l’année en Italie. Les Brianzoli ont terminé à la 11ème position du championnat italien, se battant pour les places européennes pendant un temps après la Coupe du Monde. Alors que la direction sportive, dirigée par le duo Silvio Berlusconi et Adriano Galliani, a enfin trouvé le grand chef d’orchestre de son projet sportif avec le jeune entraîneur italien Raffaele Palladino, le prochain mercato d’été sera capitale pour le club lombard qui ne s’est pas caché sur ses objectifs fixés la saison prochaine : terminer dans les huit premières place et se qualifier pour l’Europa League. Et pour mener à bien cette aventure, les deux dirigeants comptent bien mettre les petits plats dans les grands.

La suite après cette publicité

Offrir une dernière danse lombarde à Zlatan Ibrahimovic a été un temps mentionné en interne mais le géant suédois a finalement décidé de raccrocher les crampons. Selon nos informations, Monza va donc tenter le tout pour le tout en espérant signer l’attaquant bosnien Edin Džeko (37 ans), en fin de contrat le 30 juin prochain avec l’Inter Milan. L’idée est d’entourer les nombreux jeunes de l’effectif avec un buteur expérimenté qui connaît parfaitement le Calcio. L’ancien joueur de Manchester City et l’AS Roma a d’ailleurs été aperçu, discutant avec Galliani sur la pelouse du stade Meazza après la rencontre du 15 avril dernier. La relation entre les deux hommes a toujours été très bonne et cordiale avec un respect mutuel. Mais pour convaincre le Bosnien, Monza devra se frotter à la concurrence du club saoudien Al-Hilal comme on vous le rapportait.

À lire

Al-Hilal cible aussi Edin Dzeko !