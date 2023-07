Real Madrid : Bafétimbi Gomis encense Arda Güler

Le Real Madrid a fait un pari sur l’avenir ! En effet, le club madrilène est parvenu à s’offrir la nouvelle sensation du championnat de Turquie, Arda Güler, alors que celui-ci était courtisé aux quatre coins de l’Europe contre un chèque de 20M€ bonus compris. Le joueur âgé de 18 ans seulement est devenu la quatrième recrue de la Maison Blanche cet été et s’est engagé jusqu’en 2029 avec sa nouvelle formation. Une trajectoire de carrière validée par Bafétimbi Gomis. L’ex-joueur de l’Olympique de Marseille et de Saint-Etienne connaît bien Arda Güler pour l’avoir affronté en Süper Lig lorsqu’il était encore un joueur de Galatasaray. Interrogé à ce sujet au cours d’une interview accordée au média turc Tivibu Spor, l’attaquant français en a profité pour louer les qualités de la nouvelle pépite du Real Madrid.

« Arda Güler est un grand talent. S’il était français ou brésilien, il serait parti pour une somme bien plus importante. Mendy est mon cousin, je l’ai appelé et je lui ai dit 'prends soin d’Arda’. Les gens ne lui ont pas donné le respect dont il avait besoin parce qu’il est turc, mais il ira et jouera très bien et il montrera qu’il y a de grands talents en Turquie », a-t-il indiqué.

