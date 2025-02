Real Madrid : Kylian Mbappé et Jude Bellingham forfaits contre Leganés

Le Real Madrid fait face à une grosse hécatombe. En plus d’Antonio Rüdiger, blessé lors de la rencontre contre l’Espanyol et forfait pour au moins deux semaines, les Merengues ont perdu David Alaba, qui a rechuté après avoir fait son retour ces derniers jours. L’Autrichien est absent deux à trois semaines et manquera donc le quart de finale de Coupe du Roi à Leganés, mercredi.

Mais ce n’est pas tout, car Carlo Ancelotti a annoncé que Jude Bellingham et Kylian Mbappé seraient forfaits pour ce match : «Bellingham s’est fait une contusion suite à un coup et ne sera pas disponible. Mbappé s’est entraîné aujourd’hui. Il souffre d’une contusion au mollet. Il s’est entraîné normalement aujourd’hui, mais est forfait pour le match de demain».