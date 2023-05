Eric Cantona tacle le football français et le PSG

Il aime dire ce qu’il pense. Actuellement tête d’affiche du film AKA diffusé sur Netflix en compagnie d’Alban Lenoir, Eric Cantona ne laisse personne indifférent. Rarement interrogé, le King n’hésite pas à s’exprimer sur des thématiques qui lui tiennent à cœur. Avant la dernière Coupe du monde, il avait d’ailleurs rendu public sa volonté de boycotter la compétition organisée au Qatar. Interrogé par le Parisien ce vendredi, l’ancien bourreau des surfaces de Manchester United a été relancé sur sa vision du football français.

Et comme souvent, le Marseillais n’y va pas avec le dos de la cuillère et a glissé une pique subtile contre le PSG : «Le football français n’a pas d’histoire. C’est le seul pays au monde où une même ville n’abrite pas deux équipes. Alors oui, il y a des gens qui aiment le football, il y a de vrais fans, mais pas assez pour avoir deux clubs dans une même ville. Et je suis peut-être un vieux con, mais je préfère soutenir un football qui a une âme, qui a quelque chose qui me touche. Du côté de Paris, j’irai plutôt voir le Red Star, à Saint-Ouen, que le PSG.» Des piques avisés qui devraient faire grincer des dents les fans du club de la capitale.

