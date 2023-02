PSG : la déclaration d’amour de Warren Zaïre-Emery pour son club formateur

Dans le marasme collectif que connaît le Paris Saint-Germain, certains éléments amènent un peu de lueur d’espoir dans ce paysage morose. Outre Kylian Mbappé et Nuno Mendes, la belle saison du jeune milieu parisien Warren Zaïre-Emery (16 ans) ne passe pas inaperçue du côte de Paris. Après avoir signé son premier contrat professionnel avec son club formateur le 15 juillet dernier, le natif de Montreuil s’est confié au site officiel du PSG : «J’étais heureux de signer ce premier contrat professionnel. Ça va faire bientôt 9 ans que je suis au club : je suis passé par l’Association, la préformation, le Centre de Formation et maintenant l’équipe professionnelle. Je suis très content, c’est un accomplissement. Mon rêve avec Paris, c’est de soulever le plus de trophées possibles : que ce soit collectivement ou individuellement», a alors déclaré non sans émotion le titi parisien.

«Pour moi, c’est quelque chose de beau de porter ce maillot du Paris Saint-Germain. C’est une joie de représenter la région parisienne au sein de l’effectif professionnel du club », a-t-il également précise dans ce même entretien. Cette saison, Warren Zaïre-Emery est apparu à 16 reprises sous le maillot rouge et bleu du PSG et compte déjà deux reprises à son compteur personnel. En tout cas, les supporters parisiens peuvent dormir sur leurs deux oreilles : «WZE» à Paris se conjugue sur le long terme.

