Serie A : l’Atalanta perd des points contre le Torino

Suite de la 23e journée de Serie A ce samedi après-midi. Le Torino se déplaçait en Lombardie pour affronter l’Atalanta sur la pelouse du Gewiss Stadium. Du côté des Granata, l’objectif était de faire le plein de points pour se rapprocher du haut du tableau et ainsi retrouver une solide position dans la course à l’Europe. La Dea voulait marquer de précieux points pour continuer de solidifier sa place sur le podium italien. Au cours de la première période, les locaux ont ouvert le score grâce à Berat Djimsiti (35e), quelques minutes après le but refusé de Raoul Bellanova (23e). Mais Guillermo Maripán a égalisé (40e) avant la pause.

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 3 Atalanta 46 22 +23 14 4 4 48 25 10 Torino 26 22 -3 6 8 8 23 26

En seconde période, Mateo Retegui a vu son pénalty arrêté par Vanja Milinković-Savić (74e). La rencontre s’est soldée par un score de parité (1-1). Au classement, l’Atalanta reste à la 3ème place, tandis que le Torino campe toujours une maigre 11ème position. Le weekend prochain, la Dea défiera le Hellas Vérone en Vénétie, alors que les Granata joueront face au Genoa dans le Piémont, lors de la 24e journée du championnat italien.