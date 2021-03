Quelle destination pour Sergio Agüero ?

La suite après cette publicité

Après 10 saisons, Sergio Agüero va quitter Manchester City. Un départ forcément émouvant pour l'Argentin qui a contribué à écrire les plus belles pages du club mancunien depuis son arrivée en 2011. La question que tout le monde se pose désormais est celle de son avenir. Libre de tout contrat, l'attaquant de 32 ans représente une formidable opportunité et il devrait avoir l'embarras du choix.

Le favori : le FC Barcelone

Plusieurs éléments plaident en faveur du club catalan. Déjà, il y a un besoin à ce poste, puisque depuis le départ de Luis Suarez, le Barça a perdu son véritable numéro 9, rôle qui ne convient pas à Messi ni Griezmann et qui ne peut être occupé sur le long terme par Braithwaite. Ensuite, en proie à des difficultés financières, le club va forcément être intéressé par le statut de joueur libre d'Agüero. Enfin, il peut clairement être un avantage dans la course à la prolongation de Lionel Messi. Les deux compatriotes sont amis et accueillir Agüero serait un beau cadeau pour le numéro 10 blaugrana, l'incitant peut-être à rester définitivement à Barcelone.

Le challenger principal : le PSG

Cela pourrait être la surprise du chef. Cité dans quasiment tous les dossiers à travers l'Europe, le club francilien est victime de son succès, et de son portefeuille garni. Dans le cas Agüero, il est vraiment sur le coup. Parce que Mauricio Pochettino l'apprécie, et parce qu'il pourrait bien avoir besoin d'un attaquant en fonction de la décision de Mbappé, du possible départ de Kean et des intérêts italiens pour Icardi. Agüero ne serait pas contre une venue à Paris.

Les outsiders : Juventus, Inter Milan, Chelsea, Manchester United

Depuis longtemps, le Kun est dans le viseur de deux clubs italiens : la Juventus Turin et l'Inter Milan. La Vieille Dame est friande de joueurs libres, et elle se cherche un nouvel attaquant pour épauler Cristiano Ronaldo. L'Inter Milan a de son côté toujours rêvé d'Agüero, et a une longue histoire d'amour avec les attaquants argentins. Il apparaît cependant moins utile sportivement, puisque Lukaku et Lautaro Martinez sont les titulaires habituels d'Antonio Conte. Agüero entrerait dans la rotation. Les clubs anglais, de leur côté, restent à l'affût, principalement Chelsea et Manchester United. Mais au regard de l'attachement d'Agüero à Manchester City, il leur sera plus difficile de l'attirer.

Les surprises : Independiente et Inter Miami

Sergio Agüero ne l'a jamais caché, il souhaiterait finir sa carrière dans le club de ses débuts, Independiente, en Argentine. À 32 ans, il pourrait donc accélérer le processus et rentrer au pays. Autre solution envisageable, participer à l'aventure MLS en rejoignant l'écurie de David Beckham, où il pourrait retrouver son compatriote Gonzalo Higuain, âgé de 33 ans. Ou alors rejoindre la filiale du City Football Group, New York City FC.