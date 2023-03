Real Madrid-Espanyol Barcelone : les compositions officielles

Le Real Madrid affronte l’Espanyol Barcelone ce samedi à 14h à l’occasion de la 25e journée de Liga, une rencontre à suivre en direct commenté sur notre site. Après deux matchs nuls consécutifs contre l’Atlético de Madrid (1-1) et le Real Betis (0-0), les coéquipiers de Vinicius doivent retrouver le goût de la victoire, s’ils ne veulent pas avoir trop d’écart avec le FC Barcelone en tête du championnat et qui compte neuf points d’avance au classement. Les Madrilènes voudront également faire le plein de confiance avant de recevoir Liverpool en Ligue des champions mercredi.

Pour ce faire, Carlo Ancelotti a aligné son 4-3-3 classique et a fait peu de rotations. Privé de Karim Benzema blessé, le technicien italien a titularisé Rodrygo en pointe aux côtés de Vinicius et Valverde. Luka Modric Toni Kroos et Aurélien Tchouaméni animeront l’entrejeu madrilène tandis que Camavinga occupera toujours le poste de latéral gauche, en l’absence de Mendy.

Joselu punit le Real Madrid, l’Espanyol prend l’avantage !

Les compositions officielles :

Real Madrid : Courtois - Carvajal, Militao, Nacho, Camavinga – Modric, Tchouaméni, Kroos – Valverde, Rodrygo, Vinicius

Espanyol Barcelone : Pacheco - Ruben S, Oscar Gil, Cabrera, Montes, Sergi Gomez – Vini Souza, Gragera, Darder - Joselu, Braithwaite