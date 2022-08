L'ultime offre du PSG pour Milan Skriniar, Chelsea va faire sauter la banque pour Rafael Leão

La suite après cette publicité

L'ultime offre du PSG pour Skriniar

«C'est le dernier appel avant la fermeture», placarde le journal L'Équipe sur sa Une ! Et à Paris, une autre canicule se profile. Christophe Galtier réclame encore 3 recrues. Dans le viseur, ils sont au nombre de 4 et on retrouve les dossiers complexes Marcus Rashford et Bernardo Silva, et ceux dont les négociations sont difficiles : Fabian Ruiz et Milan Skriniar. Étonnamment, le nom du défenseur de l'Inter est encore cité alors qu'on pensait que les négociations avaient été abandonnées. Mais le quotidien français nous apprend que le président Nasser al-Khelaïfi est monté au créneau et a proposé son offre de la dernière chance à l'Inter. Elle est de 60 M€ + un joueur. Cette proposition a toutefois peu de chance d'aboutir selon le quotidien français. En solution de repli, le défenseur de l'AS Monaco, Axel Disasi, mais là aussi ça semble compliqué puisque d'après nos infos, l'ASM a fermé la porte à double tour pour son joueur. .

Chelsea veut battre son record de transfert

Si Chelsea est le club le plus dépensier en Angleterre, les Blues ont encore un appétit d'ogre. Chelsea envisage de faire sauter la banque pour Rafael Leão ! «Leão, pression à 120» placarde la Gazzetta dello Sport sur sa Une. Le club anglais serait prêt à battre son propre record de transfert détenu par un certain Romelu Lukaku. Mais l'AC Milan n'a pas l'intention de lâcher sa superstar portugaise et compte bien élaborer une stratégie pour le conserver, comme l'explique le journal au papier rose. D'autant que l'opération pourrait facilement avoisiner les 150 M€. Le LOSC va toucher un pourcentage à la revente et le joueur doit environ 20 M€ à son ancien club du Sporting.

Le tirage au sort de la Ligue des Champions fait frissonner l'Europe

On connaît désormais les 32 équipes qui participeront à la phase de poules de la plus prestigieuse des compétitions européennes. Tous seront devant le tirage au sort tant attendu qui aura lieu ce jeudi à 18h, du côté d'Istanbul. Pour le journal AS qui nous octroie cette superbe Une avec les stars attendues cette saison en Europe, «la fête commence» ! Le journal pro-madrilène estime d'ailleurs que le Real Madrid, champion d'Europe en titre, est le favori à sa propre succession. Si l'optimisme règne à Madrid, c'est tout le contraire en Catalogne. Le journal Sport craint le pire pour le Barça qui peut «tomber dans le groupe de la mort». Présent dans le chapeau 2, les Blaugranas espèrent certainement que la chance du tirage sera de leur côté. En Italie, la Gazzetta dello Sport croise les doigts pour que ses prétendants soient épargnés. «Rêvons», lâche le journal au papier rose. En France, le PSG et l'OM représenteront les couleurs tricolores. «Le Progrès» espère aussi de son côté «un tirage heureux», notamment pour le club marseillais qui figure dans le chapeau 3.