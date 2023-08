Ligue 1 : faut-il déjà s’inquiéter pour l’OL ?

La suite après cette publicité

L’OL débute cet exercice 2023-24 comme le précédent, par une défaite. En effet, les Gones s’étaient inclinés 3 à 1 lors de la dernière journée de Ligue 1 à Nice l’an passé (3-1). La semaine dernière, lors de la première journée, ils ont laissé filer trois précieux points à Strasbourg (défaite 2 à 1). Une rencontre où les Lyonnais ont tenté de choses. Mais ils ont bêtement encaissé deux buts. Ce que Rayan Cherki avait d’ailleurs reconnu après la rencontre.«On a travaillé un mois et demi pour ce match, je ne sais pas quoi dire, on ne doit pas perdre, c’est tout. On va se concentrer contre Montpellier en ayant d’autres intentions.»

On attendait donc de voir un OL plus mordant et agressif face aux Héraultais, venus sans Elye Wahi qui aime pourtant marquer des buts au Groupama Stadium. Pour l’occasion, Laurent Blanc avait tenté d’innover en misant sur un 4-2-3-1 avec Cherki en n°10 derrière un Alexandre Lacazette en pointe. Mais l’OL n’a pas tenu ses promesses. Les Rhodaniens n’ont pas joint l’acte à la parole en première période. Outre quelques bonnes percées de Bradley Barcola, ils n’ont pas été très dangereux à l’image de Jeffinho, qui a enfilé son costume d’homme invisible. Ils ont surtout eu beaucoup de déchet dans le jeu.

À lire

OL : Dejan Lovren réagit à la situation chaotique du club

Une copie à revoir

En souffrance, ils ont encaissé un but d’Arnaud Nordin suite à une incroyable boulette de Rémy Riou (0-1, 20e). Puis, après ce cadeau du portier lyonnais, Mousa Al-Tamari a enfoncé le clou après avoir effacé Sinaly Diomandé puis Duje Caleta-Car, qui était plutôt rassurant jusqu’alors. Il a ensuite crucifié Riou, impuissant (2-0). Un joli but pour une formation qui a tenté de proposer du jeu. Ce qu’on n’a pas trop peu vu à Lyon, hormis quelques belles séquences. En deuxième période, l’OL devait montrer autre chose. Et les Lyonnais ont mis une grosse pression et plus de percussion devant. Lacazette (65e, coup franc) a sonné la révolte.

La suite après cette publicité

Il a inscrit un but à la 69e. Entre-temps, le club de Paillade avait frappé une troisième fois par Tamari (66e) avant d’enfoncer le clou par le biais d’Adams (89e). Un deuxième revers en deux journées pour Lyon (0 point) qui a encaissé 6 buts en 2 rencontres. Le départ de Castello Lukeba et surtout l’absence du leader Dejan Lovren (blessé) font mal. Sinaly Diomande n’a pas vraiment brillé, Caleta-Car a été un poil plus rassurant. Offensivement, l’OL a inscrit 2 buts (Tagliafico et Lacazette). Mais on a perçu trop peu de choses intéressantes. Et les Lyonnais vont devoir se passer de Lacazette (expulsé) au moins face à Nice.

Un club déjà en crise ?

La maison OL est-elle déjà en crise ? Laurent Blanc a une réponse : «c’est vous qui allez le déterminer. C’est évident on vient de perdre les deux premières journées. Tu peux perdre à l’extérieur mais à domicile contre Montpellier, pour qui j’ai beaucoup de respect…Il faut se poser la question : pourquoi ? Car des joueurs n’ont peut-être pas atteint le très haut niveau. Quand ils sont encadrés, ça va. Quand ils ne le sont plus et sont livrés à eux-mêmes, c’est plus compliqué.» Déçu, le Cévenol va vite devoir trouver des solutions. Cela passera en partie par le mercato.

La suite après cette publicité

«On va encore dire que je parle de mercato. Tout va dépendre de ce qui va se passer avant le 31 août…même si je ne m’attends pas à voir 5,6,7 joueurs. En fin de saison, on s’était dit voilà ce qu’on peut améliorer et les axes. On a tout déterminé. Le seul problème, c’est qu’on n’avait pas prévu le problème avec la DNCG et ça nous plombe vraiment. Vraiment. Je ne dis pas que c’est la faute de la DNCG, loin de là. Mais cette décision-là nous est vraiment défavorable.» Le club s’active en coulisses pour lui offrir un numéro 6 et un ailier. Mais rien ne dit que l’OL arrivera à boucler ces arrivées d’ici la fin du marché.

De quoi inquiéter Blanc, qui doit composer avec une équipe qui a «des problèmes de confiance et de niveau». Mais Le Président restera-t-il en place si les résultats sont toujours aussi mauvais ? On l’a vu à Molenbeek, John Textor n’hésite pas à trancher dans le vif. Mais l’Américain a maintenu sa confiance à Blanc jusqu’à présent. Le coach, lui, a indiqué que Lyon devrait peut-être changer d’entraîneur sur Prime Vidéo. Il a ensuite évoqué à nouveau son cas personnel en conférence de presse.

La suite après cette publicité

Un mercato qui peut tout changer

«Il y a déjà des gens qui m’ont coupé la tête il y a 15 jours ou 3 semaines (…) C’est bien beau de dire qu’on a perdu le match. Mais à un moment donné quand on ne fait pas les choses, ou pas au bon moment ou en retard, dans la vie vous passez parfois au travers et vous payez l’addition. Je suis droit dans mes pompes. Je ne vous dis pas que je ne suis responsable de rien, mais je ne suis pas responsable de tout.» Pour le moment, il est autant responsable que ses joueurs. Il va devoir trouver des solutions pour remettre ses hommes d’aplomb dans la tête comme sur les terrains.

Cela commencera lors de la prochaine journée face à Nice. Les Lyonnais n’auront pas le droit à l’erreur. Ensuite, ils enchaîneront avec la réception d’un très gros morceau, le PSG. Le temps presse donc pour une équipe qui n’a pris aucun point sur les six en jeu lors des deux premières rencontres. Elle a deux matches pour inverser la tendance avant la trêve de septembre. D’ici là, il peut se passer des choses dans le sens des arrivées comme des départs. On pense notamment à Bradley Barcola, courtisé par plusieurs clubs dont le PSG. L’été promet d’être encore agité à Lyon.