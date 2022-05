FC Barcelone : le prodige Gavi sait où il veut jouer la saison prochaine

La suite après cette publicité

Sur le plan sportif, la saison n'est pas franchement réussie pour le FC Barcelone. Et pour cause, les Catalans ne sont pas encore sûrs de jouer la Ligue des Champions la saison prochaine - même si c'est plutôt bien parti - et une élimination en Europa League, compétition où ils étaient grands favoris après leur élimination de la coupe aux grandes oreilles.

Quelques satisfactions à noter cependant, avec l'apparition et/ou la confirmation de certains jeunes joueurs. Parmi eux, Gavi, auteur de belles prestations lorsqu'il a eu du temps de jeu. Seulement, sa situation contractuelle n'est pas évidente, puisque le contrat de la pépite de 17 ans seulement expire en juin 2023. Et forcément, avec un tel talent et une telle précocité, l'international espagnol attire du beau monde et des clubs plus puissants financièrement que le Barça.

La décision est prise

Si Ronald Araujo qui était dans un cas de figure quasi-identique a finalement prolongé son contrat, ce n'était pas encore si clair pour Gavi, convoité par Liverpool et le Bayern notamment. Mais comme l'indique Sport ce dimanche, les supporters et les dirigeants du Barça peuvent dormir sur leurs deux oreilles : l'Andalou veut rester au Barça. L'idée de jouer en Angleterre ou en Allemagne ne le séduit pas, et il sait qu'au Barça il aura du temps de jeu et la possibilité de prolonger. Son agent Iván De la Peña voit aussi les choses de cet oeil là, et ne posera donc aucun problème au club.

Ils savent qu'avec le temps, une fois que le Barça sera dans une situation un peu meilleure sur le plan financier et que le joueur aura franchi un nouveau cap, ils pourront négocier un contrat de star tout en étant en position de force. Gavi devrait tout de même recevoir une belle augmentation salariale, et continuer à défendre la tunique blaugrana pour plusieurs années. Voilà un mal de tête de moins pour Joan Laporta !