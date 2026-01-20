CAN 2025 : Saibari s’est excusé auprès de Mendy après l’affaire des serviettes

Après la finale très tendue de la CAN 2025 remportée par le Sénégal face au Maroc (1-0 a.p.), Ismael Saibari a fait un geste d’apaisement. Selon des images relayées par plusieurs médias sénégalais, le milieu marocain s’est rendu hier à l’hôtel où résidait la sélection sénégalaise afin de rencontrer Édouard Mendy. L’objectif : s’expliquer et présenter ses excuses après l’épisode polémique des serviettes, survenu dimanche soir et devenu l’un des symboles du climat électrique de cette rencontre.

Durant le match, plusieurs incidents avaient éclaté autour des serviettes du gardien sénégalais, utilisées pour sécher ses gants. Des ramasseurs de balle, mais aussi certains joueurs marocains, dont Achraf Hakimi et Ismael Saibari, avaient été impliqués dans des tentatives de confiscation, provoquant des scènes jugées surréalistes. Yehvann Diouf, doublure de Mendy, avait même dû se positionner derrière le but pour protéger ces serviettes. Après la rencontre, ce dernier avait minimisé leur importance tout en dénonçant un manque de fair-play. La teneur exacte de l’échange entre Saibari et Mendy n’a pas été rendue publique, mais une vidéo montre les deux hommes se serrant longuement la main, signe d’un apaisement bienvenu après une finale restée dans les mémoires pour ses nombreux débordements.