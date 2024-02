OM : quel accueil au Vélodrome pour la première de Gasset ?

Nommé en début de semaine, Jean-Louis Gasset va connaître ses débuts en tant qu’entraîneur de l’OM dès ce soir face au Shakhtar Donetsk à domicile. Dans un stade Vélodrome presque comble (62 000 billets vendus), l’accueil ne s’annonce pas des plus chaleureux. D’après L’Équipe, les virages du Vélodrome promettent un accueil bruyant à coups de slogans et de banderoles à l’encontre des joueurs et des dirigeants, les supporters étant à bout de nerfs vis-à-vis de la tournure de la saison.

Les Marseillais ont des avis mitigés sur l’ancien sélectionneur de la Côte d’Ivoire. Toujours dans le quotidien sportif français, on lit des témoignages divers. Des fans de l’OM ne comprennent pas l’intérêt de faire venir l’homme de 70 ans et s’amuse de son âge : « mais qu’est-ce qu’il se passe dans ce club ? Pourquoi ils nous font venir Joe Biden ? Ah, c’est trop ce club ». D’autres sont plus optimistes : « bon, déjà, Gattuso, c’est une bonne chose qu’il soit parti, même si ce n’était pas le seul fautif. Gasset connaît la L1, il est expérimenté. L’âge, ça ne veut rien dire. Tu prends Goethals, il avait 150 ans et c’était un monstre, Gerets aussi était âgé quand il est venu. Pour moi, avec Gasset, on va finir cinquième ou sixième de L1 et être européens la saison prochaine.»