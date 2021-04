Ligue des Champions : la menace Erling Braut Haaland

La suite après cette publicité

Tout le monde s'arrache Erling Braut Haaland. A 20 ans, le Norvégien est une véritable machine à marquer des buts. Forcément, cela attire les regards et attise les convoitises dans un milieu du ballon rond toujours en quête de nouveaux cracks et de nouvelles stars. Le natif de Leeds, lui, est déjà les deux. Après avoir fait ses gammes au pays, au sein du club de Bryne, il a rejoint Molde en 2017. Un an plus tard, il faisait ses premiers pas en Europa League. Lors des tours préliminaires, il avait inscrit 4 buts en 4 rencontres.

Une première campagne réussie en C1

Transféré à Salzbourg en janvier 2019, bien que les deux clubs aient annoncés son arrivée en août 2018, le géant d'1m91 a poursuivi sa découverte de l'Europe en Autriche avec une apparition face à Naples en C3 (5 minutes, 14 mars 2019). La saison suivante, en 2019-20, le footballeur né en 2000 a effectué ses grands débuts en UEFA Champions League. Un rêve pour celui qui a confié : «l’hymne de la Ligue des Champions est ma sonnerie d’alarme. Je me réveille tous les jours avec. C’est la dernière musique qui me lassera». Cette musique, Haaland l'a entendu à 6 reprises avec Salzbourg, club avec lequel il a explosé sur le Vieux Continent.

Tout a commencé le 17 septembre 2019. Ce jour-là, le Norvégien avait marqué un triplé lors du succès 6 à 2 face à Genk. Quelques jours plus tard, il inscrivait un but face à Liverpool (2 octobre, défaite 4-3) avant s'offrir un doublé, dont un pénalty, face à Naples (23 octobre, défaite 3-2). Lors du retour face aux Italiens, le 5 novembre, il a de nouveau transformé un pénalty (1-1) avant d'enchaîner avec un but face à Genk (27 novembre, victoire 4-1). Buteur à chacun des matches de poules, Haaland était resté muet lors du dernier face aux Reds le 10 décembre (défaite 2-0).

Haaland poursuit sur sa lancée

Avec 8 buts en 6 matches de C1, le jeune homme âgé de 19 ans à l'époque réussissait ses débuts. Et il comptait bien poursuivre sur ce rythme sous le maillot du Borussia Dortmund, qui l'a acheté 20 millions d'euros en janvier 2020. Après un départ tonitruant en Bundesliga, tout le monde attendait de le voir à l'oeuvre en Ligue des Champions. Et il n'a pas déçu avec un doublé lors de la victoire 2 à 1 face au Paris Saint-Germain en huitième de finale aller. Au retour, il n'avait pas pu aider les siens à se qualifier (défaite 2-0). Chambré par les Parisiens, dont Neymar, et éliminé de la compétition, le cyborg Haaland attendait avec impatience son retour en Ligue des Champions.

Mais son premier bilan était bon avec 10 buts en 8 rencontres (Salzbourg et BVB confondus). Cette saison 2020-21, l'international norvégien poursuit sa moisson de buts. Après avoir marqué un but face à Lazio (20 octobre, défaite 3-1) puis un autre face au Zénit (28 octobre, victoire 2-0), il a enchaîné avec deux doublés face au Club Bruges (4 et 24 novembre). Il s'est ensuite blessé, manquant un mois de compétition et donc la fin des phases de poules de la C1. Malgré tout il a fini avec un total de 6 buts en 4 matches. A noter toutefois que les adversaires étaient un peu moins prestigieux que la saison précédente, où il avait notamment été buteur face à Liverpool et Naples. Malgré tout, cela n'enlève rien à sa performance.

Manchester City est prévenu

Pour sa deuxième phase à élimination directe, Erling Braut Haaland était encore attendu de pied ferme. Outsider face au PSG l'an dernier, le BVB partait dans la peau d'un favori face à la redoutable équipe de Séville. Lors du match aller, le Norvégien avait été précieux pour les siens avec un doublé (victoire 3-2, 17 février) à l'extérieur. Malmenés au retour, les Allemands avaient de nouveau été sauvés par leur attaquant de 20 ans, auteur de deux buts (2-2). Il en est ainsi à 10 buts en 6 matches de C1 cette saison. Si on cumule toutes les rencontres jouées dans cette prestigieuse compétition, il affiche un bilan de 20 buts en 14 rencontres !

Opta a d'ailleurs précisé à ce sujet : «Erling Haaland a marqué 20 buts en 14 matches de Ligue des Champions, devenant le joueur le plus rapide à atteindre cette barre dans la compétition, et ce en 10 rencontres de moins que le précédent détenteur du record (24 pour Harry Kane). Ahurissant». Il fait également mieux qu'Alessandro Del Piero, qui avait eu besoin de 26 matches pour atteindre la barre des 20 buts, Rudd van Nistelrooy (27 matches) ou encore Filippo Inzaghi (28 matches). Du beau monde ! Nul doute que le Norvégien va tenter de faire gonfler ces chiffres face à Manchester City mardi en quart de finale aller. Les Skyblues, qui rêvent de l'enrôler, espèrent ne pas vivre un cauchemar face à lui. En tout cas, ils sont prévenus. La machine Erling Braut Haaland aura activé le mode Champions League.