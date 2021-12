Juventus : la terrible quête du successeur de Cristiano Ronaldo se poursuit

La suite après cette publicité

Le constat est alarmant avec 27 buts inscrits en 19 matches de Serie A, la Juventus est loin d'être au niveau de ses rivaux. Le leader, l'Inter Milan compte 49 buts, l'AC Milan 40 réalisations tandis que l'Atalanta a trouvé le chemin des filets à 38 reprises. Onzième attaque de Serie A au même titre que Bologne et la Sampdoria et derrière des formations comme Empoli ou l'Hellas Vérone, la Juventus est loin de répondre aux exigences de son statut. Pire, le meilleur buteur du club sur l'année civile toutes compétitions confondues est Cristiano Ronaldo avec 20 réalisations en 31 rencontres disputées par le Portugais. Le souci c'est que ce dernier a quitté le club fin août pour rejoindre Manchester United laissant un grand vide dans le secteur offensif.

Que ce soit Moïse Kean (4 buts en 20 matches), Alvaro Morata (7 buts en 23 matches), Paulo Dybala (8 buts en 18 matches), Federico Bernardeschi (1 but en 19 matches), Dejan Kulusevski (1 but en 21 matches) ou encore Federico Chiesa (3 buts en 16 matches) personne n'a su combler l'apport statistique du Portugais. Celui qui est titulaire en pointe, Alvaro Morata n'est même pas sûr de voir son option d'achat être levée par la Vecchia Signora et devrait faire son retour à l'Atlético de Madrid. Dans ce contexte, l'incorporation d'un nouveau buteur a tout d'une priorité pour le club du Piémont. Aujourd'hui, le nom d'Arkadiusz Milik est revenu mais la Juventus ne dispose pas d'une manne financière importante pour réaliser ce qu'elle souhaite et va devoir jouer serré.

Ça se complique pour Dušan Vlahović, Gianluca Scamacca favori

Dans ses colonnes, la Gazzetta dello Sport a fait le point sur cette quête du numéro 9 tant attendu. Et pour déboucher le "Grand attaquant" qu'il faut pour remobiliser le secteur offensif, le directeur sportif Federico Cherubini se démène sur tous les fronts. Ainsi, les noms d'Anthony Martial (Manchester United) et Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal) sont revenus et ont vite été écartés. Comme nous vous l'avons révélé, la Vecchia Signora est passée à l'attaque pour l'attaquant du PSG Mauro Icardi (28 ans) mais le club francilien ainsi que le joueur ont des exigences importantes. Son gros salaire qui avoisine les 9 millions d'euros est un vrai frein dans le dossier et il faudrait que le Paris Saint-Germain lâche du lest pour que la Juventus soit capable de s'aligner.

Autre option évoquée Alexander Isak (22 ans) de la Real Sociedad, mais le Suédois dont le talent plaît aux Bianconeri ne convainc pas encore assez aux yeux des dirigeants italiens pour passer à l'attaque dès cet hiver. Il reste une option à moyen ou long terme pour l'instant. Le média italien rappelle aussi que celui qui fait office de priorité n'est autre que Dušan Vlahović (21 ans), mais les discussions seraient plus froides lors des dernières semaines entre les différents camps. Le buteur serbe demandant par ailleurs un salaire assez élevé. De plus, la Fiorentina qui veut absolument le conserver n'entend pas faire de cadeaux aux prétendants. Dès lors, le nouveau dossier prioritaire de la formation transalpine concerne Gianluca Scamacca.

Le buteur de 22 ans est performant cette saison et compte 6 buts en 19 matches avec Sassuolo. Une option d'ailleurs qui plaît beaucoup au coach de la Juventus Massimiliano Allegri. Sous contrat jusqu'en juin 2025, il sera cependant difficile à débaucher puisque l'Inter Milan, l'AC Milan et la Fiorentina - en cas de départ de Dušan Vlahović - sont aussi sur le dossier. Les Neroverdi ne sont pas fermés à un départ de leur joueur et le prix demandé devrait tourner aux alentours de 40 millions d'euros. Un chiffre quand même élevé pour la Juventus qui espère pouvoir négocier. Face aux difficultés à l'amorce du mercato hivernal, la Juventus a d'ailleurs déjà prévu deux budgets prévisionnels. Un avec renfort et un autre sans recrue en attaque. L'arrivée d'un nouveau buteur est plus que jamais complexe pour le club du Piémont.